El preocupante mensaje de Lorenzo a James Rodríguez pensando en el Mundial 2026: “Es incierto”

Néstor Lorenzo se pronunció mientras llegan los jugadores convocados a Estados Unidos y alza su voz de preocupación por James Rodríguez, pensando en el Mundial 2026.

William Horacio Perilla Gamboa

11 de noviembre de 2025, 1:38 a. m.
Néstor Lorenzo habla con James Rodríguez en un amistoso contra México.
| Foto: Getty Images

El técnico Néstor Lorenzo ajusta los últimos detalles en Estados Unidos pensando en la ronda de amistosos contra Nueva Zelanda y Australia en suelo norteamericano. En el primer turno, irá contra el equipo neozelandés en Fort Lauderdale y luego irá a Nueva York para medirse contra los australianos. La doble fecha FIFA será clave para ir perfilando el equipo base del Mundial 2026.

Sin muchas sorpresas, Néstor Lorenzo dio la convocatoria, donde prefirió dejar fuera a jugadores del fútbol colombiano y solamente contar con David Ospina, además de pulir la idea con los que militan en el exterior. El técnico argentino insiste con Johan Carbonero, Gustavo Puerta y Yaser Asprilla, además que se podría decir que Carlos Andrés Gómez es la principal novedad.

Las máximas figuras no brillarán por su ausencia y Luis Díaz y James Rodríguez están en la lista y ya adelantan las primeras palabras en la concentración con la Selección Colombia. Incluso, ambos podría ser titulares en Nueva York y Fort Lauderdale. Antes de comenzar los trabajos en Norteamérica, Néstor Lorenzo dio una entrevista a Gol Caracol y allí tuvo unas palabras exactas para el capitán.

James Rodríguez y Luis Díaz durante el partido Colombia vs. Costa Rica en la Copa América 2024.
| Foto: Getty Images

Lorenzo cuenta con James, pero hay algo que le está preocupando y lo expuso en público. El técnico, como todo el país, sigue de cerca lo que pueda suceder con el 10 de la Selección Colombia y es testigo de la salida del volante colombiano del Club León de México. El fin de semana pasado, Rodríguez jugó su último compromiso de la temporada con ‘La Fiera’, que no clasificó a las finales de la Liga MX.

La preocupación de Lorenzo sobre James Rodríguez

En charla con la periodista Marina Granziera, Néstor Lorenzo confesó que el presente de James Rodríguez es bueno, pero, ¿Y el futuro? Sus palabras caen en plena recta final hacia el Mundial 2026, donde anhela que llegue con buena continuidad. El deseo del técnico no es otro que se pueda ubicar rápidamente.

YouTube video player

“El presente (de James) no es incierto, es bueno. El futuro, sí (es incierto). Queremos que compita, como vino haciéndolo, nada más. Creo que no va a tener inconvenientes porque lo hizo muy bien y va a haber muchos clubes interesados en él. Esperemos a ver a dónde va”, dijo Lorenzo sobre las opciones de James en el mercado de pases.

Néstor Lorenzo con James Rodríguez en un amistoso contra México.
| Foto: Icon Sportswire via Getty Images

Y es que los ojos del país estarán concentrados en este tema, pues es clave que James tenga regularidad y sume minutos en los clubes para que llegue en buen ritmo para el Mundial 2026. Con la eliminación del Club León, será mucho más tiempo que el volante colombiano tendrá de inactividad.

Por ahora, tendrá varios días de competencia con la Selección Colombia y le servirá para madurar la idea y ratificarse como líder del grupo, pero luego qué sucederá, es la gran pregunta que se hace Néstor Lorenzo.

James RodríguezMundial 2026Nestor Lorenzo

