El mensaje de James Rodríguez a Luis Díaz tras la obra maestra ante Unión Berlín en la Bundesliga

Hermandad pese a la distancia. Pasan los días, meses y años y James Rodríguez le va entregando el testigo a Luis Díaz, el máximo embajador de Colombia en el fútbol de Europa en la actualidad. Lucho cerró una semana fenomenal con tres goles en dos partidos, incluyendo la imperdible cita contra el PSG en París, donde un doblete del guajiro fue suficiente para el triunfo del Bayern Múnich.

Por si fuera poco, el festín de Luis Díaz continuó en la Bundesliga. Por la fecha 10 del torneo alemán, el guajiro reapareció en la visita al Unión Berlín en la capital alemana, donde se llevó los aplausos tras un golazo clave en el 2-2 del club bávaro. Cuando parecía que iba a ser otro trámite para los dirigidos por Vincent Kompany, el local hizo frente y asustó con la victoria, si no es por Harry Kane y el gol agónico en el minuto 90.

Los ojos del mundo siguen puestos en la obra maestra de Luis Díaz en el primer tiempo. Sobre el minuto 38, Lucho optó por una pared con Josip Stanisic, pero el croata-alemán subió el nivel de la jugada tras enviar la pelota muy larga. El de Barrancas, bajo la sorpresa de todos, se lanzó con un brillante gesto técnico para sostener el balón y seguir con la posibilidad de marcar, toque rápido para destruir a su marcador y perfil exacto para rematar al segundo palo del arquero, casi sobre la línea de fondo. Candidato para estar nominado al Premio Puskás.

Luis Díaz celebra el golazo ante el Unión Berlín. | Foto: FC Bayern via Getty Images

Golazo y a celebrar. Incluso, en el gol desde la tribuna, en el sonido ambiente se escucha a los hinchas del Unión Berlín con gestos de asombro tras la magnífica jugada de Lucho. El recital del minuto 38 también fue visto en México. Su ‘panita’ y socio de la Selección Colombia, James Rodríguez, no pierde de vista a su heredero en la ‘Tricolor’ y le envió un mensaje tras la maniobra que fuerza los aplausos en el planeta.

El mensaje de James a Luis Díaz tras el golazo ante Unión Berlín

En las redes sociales, los mensajes de felicitación no se han hecho esperar. Un post de Luis Díaz en Instagram fue suficiente para que sus colegas en varias partes del mundo se pronunciaran. Por ejemplo, en Liverpool, sus amigos Alexis Mac Allister y Cody Gakpo dejaron sus palabras por el golazo en Berlín.

James Rodríguez y Luis Díaz durante el partido Colombia vs. Costa Rica en la Copa América 2024. | Foto: Getty Images

Su compañero en el Bayern, Dayot Upamecano y Daniel Muñoz de la Selección Colombia, incluso hasta Dayro Moreno, fueron otras personalidades que también dejaron su mensaje.

“No es el resultado que queríamos, pero nunca dejamos de darlo todo”, se lee en la publicación de Luis Díaz en Instagram, que ya suma 577 mil ‘me gusta’. Fue en ese posteo en el que James Rodríguez se pronunció.

¡¿QUÉ HICISTE, LUCHO?! ¡¡INFERNAL GOLAZO SIN ÁNGULO DE LUIS DÍAZ PARA EL 1-1 ENTRE BAYERN Y UNION BERLIN!!



📺 Mirá la #Bundesliga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/S9b5XUhyNk — SportsCenter (@SC_ESPN) November 8, 2025

Al capitán de la Selección Colombia le bastaron dos emojis para definir el cariño y respeto que le tiene a Luis Díaz. James publicó la carita como de satisfacción o alivio por verlo en máximo nivel, así como el rostro con los ojos en forma de corazón, para expresar que está ‘enamorado’ de la jugada que hizo, además del gran apreció entre ambos.

Pantallazo Instagram: @luisdiaz19_ | Foto: Pantallazo Instagram: @luisdiaz19_