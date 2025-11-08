¿Cómo hizo eso Luis Díaz? Esa es la pregunta que el mundo fútbol se hace ante el golazo que anotó este sábado, 8 de noviembre, en Bayern Múnich.

Un balón que parecía perdido en la línea final fue recuperado; tras esto encaró y al ángulo más cerrado el guajiro tiró para dar el empate a los suyos ante Union Berlin.

¡¿QUÉ HICISTE, LUCHO?! ¡¡INFERNAL GOLAZO SIN ÁNGULO DE LUIS DÍAZ PARA EL 1-1 ENTRE BAYERN Y UNION BERLIN!!



En conclusión, toda la jugada fue de la más alta factura. Desde que tiró la pared con un compañero, no dejó que el balón saliera y luego se midió ante sus rivales para hacerse el espacio, hasta descaderan el remate que acabó en el arco rival.

Su reacción con las manos dio cuenta de la alegría que le significó al guajiro marcar el sexto tanto desde su arribo a Alemania.

Luis Díaz regresó ante Unión Berlín a la titular de Bayern Múnich. | Foto: NurPhoto via AFP

En su decimosexta titularidad con los bávaros, este volvió a demostrar a Bayern que fue un acierto absoluto su inversión para sacarlo de Liverpool.

Dicho tanto dio cierto parte de tranquilidad a los que vestían de negro, luego de haberse ido en desventaja durante la primera parte por un blooper de Manuel Neuer que acabó en gol.

El partido después de la expulsión en Champions

A mitad de semana, Lucho se jugó un partidazo en el Parque de los Príncipes ante PSG. Al vigente campeón de la Champions League lo complicó y le marcó en dos ocasiones.

En un día que parecía mágico para su carrera deportiva, un infortunio sobre el final del primer tiempo se le presentó y echó para un lado los elogios.

Durante una acción en la que fue a defender a la mitad del campo, de manera fuerte se lanzó a la marca de Achraf Hakimi, a quien lesionó de inmediato.

Fue una acción que, a pesar de no ser con mala intención, sí produjo una afectación grave a la salud de marroquí, quien salió entre lágrimas.

Este propició para Díaz un sinfín de críticas, así como una sonora polémica por determinar si había tenido responsabilidad o no.

Después de días en el que fue mencionado en todo Europa, lo único que iba a cambiar establecer un nuevo concepto era su presentación del fin de semana en Bundesliga.

Con el soberbio golazo que marcó Díaz, los titulares en Colombia, el Viejo Continente y el mundo en general ya cambian por comentarios en su totalidad positivos.

En racha para Selección Colombia

Con tres goles en sus últimos dos partidos ―de competencias diferentes― se presentará Luis Díaz a la Selección Colombia.

Una vez complete su partido con Bayern en la fecha 10, se espera que el colombiano tome un vuelo con destino a Estados Unidos.

Luis Díaz celebrando su gol contra México en Texas | Foto: Getty Images

En dicho país de Centroamérica, sede de la próxima Copa Mundo, la Tricolor estará jugando en los próximos días dos amistosos más que hacen parte de los preparativos para el Mundial 2026.