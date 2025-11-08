Brillante gesto de Luis Díaz luego de lesionar a Hakimi para callar a sus críticos en Europa y Marruecos

Semana bastante complicada para Luis Díaz, la máxima estrella de Colombia en el fútbol de Europa. El volante asistió con el Bayern Múnich a París para el partido por la cuarta fecha de la Champions League contra el PSG, actual campeón. Fue un partido que paralizó el planeta y el hijo de Barrancas fue protagonista.

Como era de esperarse, Luis Díaz fue titular en el Parque de los Príncipes de París y no solo eso, sino que se fue de doblete y le bastaron 32 minutos para lograrlo. Estas dos anotaciones fueron más que suficientes para decretar el triunfo del Bayern Múnich en condición de visitante y mantener el puntaje perfecto en el torneo, pues en cuatro fechas disputadas, acumula 12 puntos y comparte el liderato con el Arsenal.

Y es que no solamente fue por los dos goles que Luis Díaz salió como protagonista. Antes de finalizar el primer tiempo, Lucho lanzó una plancha contra Achraf Hakimi y lo lesionó. El volante colombiano, cuando se vio superado por el marroquí, se atrevió con la arriesgada maniobra para recuperar la pelota, pero se llevó a su rival por delante. Fuertes dolores, salida en hombros y sustitución inmediata.

Luego, tras la revisión del VAR, el árbitro Maurizio Mariani tuvo que cambiar la tarjeta amarilla y le mostró la roja directa a Luis Díaz por la fuerte entrada. Hakimi comienza el arduo proceso de recuperación y Lucho tuvo que retirarse con el dolor de por medio, ya que al menos se espera su ausencia en el próximo partido del Bayern Múnich, contra el Arsenal, en un partido clave y directo por el liderato en la tabla de posiciones.

El gesto de Luis Díaz con Hakimi que sus críticos no vieron

Apenas todo esto pasó, los críticos se activaron. En Marruecos, la prensa marroquí y los hinchas de Hakimi perfilaron a Luis Díaz con fuertes palabras e insultos. Incluso, medios franceses también señalaron al colombiano por la plancha a Achraf, desconociendo la disculpas que el guajiro tuvo con su colega cuando lo vio muy limitado por el golpe.

Bien se sabe que el fútbol es un deporte de contacto y situaciones como la de Luis con Hakimi pueden suceder. Fue por eso que en una muestra de ‘colegaje’, Lucho fue a donde su rival y lo abrazo, como en una especie de fuerza y ánimo por el esguince de tobillo que el marroquí ya tenía.

La cuenta de Sky Sports en Instagram publicó ese momento de Luis Díaz con Hakimi. El medio especialista ubicó los dos pantallazos de la jugada en uno solo. En la parte de arriba sale el momento exacto del golpe, pero en la zona inferior, Lucho se deja ver en una escena que sus críticos omitieron, pues abraza al marroquí, en una muestra de juego limpio.

