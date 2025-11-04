En París, un colombiano puso en lo alto el nombre de su país. Se trata de Luis Díaz, quien marcó el 0-1 y el 0-2 del triunfo parcial de Bayern Múnich vs. PSG.

¡APARECIÓ EL GUAJIRO EN EL PARQUE DE LOS PRÍNCIPES! Luis Díaz cazó el rebote y marcó el 1-0 del Bayern Munich vs. PSG.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Z621chS3q6 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 4, 2025

Con este tanto, el guajiro llegó a dos goles en esta edición de la Champions League jugando para Bayern Múnich. Esta victoria momentánea simboliza para el conjunto alemán ocupar la primera posición de la fase de liga.

Pero el extremo cafetero no se quedó ahí y sobre el minuto 30 de la primera parte le robó una pelota al defensa central de Paris Saint German, Marquinhos y con un soberbio remate convirtió su segunda anotación del partido y dejó el marcador 2 a 0.

Con este segundo gol, Luis Díaz se convirtió en el máximo goleador colombiano 🇨🇴🇨🇴🇨🇴en la historia de la Champions League, alcanzando los 14 goles y superando a Jackson Martínez, quien tenía 13. pic.twitter.com/b4dpq78eYd — Mar Salinas (@marsalinas29) November 4, 2025

Gracias a este gol, ‘Lucho’ se convirtió en el máximo goleador colombiano de la Champions League, igualando a Jackson Martínez con 13 anotaciones en el mejor torneo de clubes de Europa.

El exjugador del Liverpool llegó a 6 tantos con el equipo inglés y anteriormente había convertido 4 goles con el Porto de Portugal.

Adicionalmente los bávaros continúan con puntaje perfecto, obteniendo 12 puntos en 4 partidos. Además es el equipo con la mejor delantera del campeonato, anotando 14 goles en lo que va de la competencia.

Con esa gran actuación de Bayern se fue victorioso al finalizar el primer tiempo, sin embargo sobre el cierre el colombiano se fue expulsado debido a una disputa por la posesión del balón con el latera marroquí Achraf Hakimi.

Por ello, Luis Díaz salió mucho antes de los esperado del juego, tras la revisión del VAR, dejando al conjunto alemán con uno menos y 45 minutos aún por jugar en el Parque de los Príncipes.

El equipo local tuvo que realizar dos cambios en dos ventanas distintas en el primer tiempo, debido inicialmente a una molestia sufrida por el actual balón de oro, Ousmane Dembélé, quien tuvo que salir sobre el minuto 25 por el coreano del sur Lee Kang-in.

Finalmente, luego de la disputa que dejó con Luis Díaz, Hakimi terminó lesionado y también tuvo que abandonar el campo de juego sobre el final del primer tiempo dándole paso al francés Senny Mayulu.