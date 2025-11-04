Suscribirse

Deportes

Doblete de Luis Díaz en Champions League: se convirtió en el máximo anotador colombiano

Ante el arco de los franceses, el guajiro no desaprovechó para abrir el marcador en el Parque de los Príncipes.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Deportes
4 de noviembre de 2025, 8:17 p. m.
Luis Díaz abrió el marcador ante PSG, en Champions League
Luis Díaz abrió el marcador ante PSG, en Champions League | Foto: Getty Images

En París, un colombiano puso en lo alto el nombre de su país. Se trata de Luis Díaz, quien marcó el 0-1 y el 0-2 del triunfo parcial de Bayern Múnich vs. PSG.

Con este tanto, el guajiro llegó a dos goles en esta edición de la Champions League jugando para Bayern Múnich. Esta victoria momentánea simboliza para el conjunto alemán ocupar la primera posición de la fase de liga.

Contexto: Luis Díaz perdería a su socio vital en Bayern Múnich: Barcelona se lo arrebataría

Pero el extremo cafetero no se quedó ahí y sobre el minuto 30 de la primera parte le robó una pelota al defensa central de Paris Saint German, Marquinhos y con un soberbio remate convirtió su segunda anotación del partido y dejó el marcador 2 a 0.

Gracias a este gol, ‘Lucho’ se convirtió en el máximo goleador colombiano de la Champions League, igualando a Jackson Martínez con 13 anotaciones en el mejor torneo de clubes de Europa.

El exjugador del Liverpool llegó a 6 tantos con el equipo inglés y anteriormente había convertido 4 goles con el Porto de Portugal.

Adicionalmente los bávaros continúan con puntaje perfecto, obteniendo 12 puntos en 4 partidos. Además es el equipo con la mejor delantera del campeonato, anotando 14 goles en lo que va de la competencia.

Con esa gran actuación de Bayern se fue victorioso al finalizar el primer tiempo, sin embargo sobre el cierre el colombiano se fue expulsado debido a una disputa por la posesión del balón con el latera marroquí Achraf Hakimi.

Por ello, Luis Díaz salió mucho antes de los esperado del juego, tras la revisión del VAR, dejando al conjunto alemán con uno menos y 45 minutos aún por jugar en el Parque de los Príncipes.

El equipo local tuvo que realizar dos cambios en dos ventanas distintas en el primer tiempo, debido inicialmente a una molestia sufrida por el actual balón de oro, Ousmane Dembélé, quien tuvo que salir sobre el minuto 25 por el coreano del sur Lee Kang-in.

Finalmente, luego de la disputa que dejó con Luis Díaz, Hakimi terminó lesionado y también tuvo que abandonar el campo de juego sobre el final del primer tiempo dándole paso al francés Senny Mayulu.

El primer tiempo del partido entre Bayern Múnich y Paris Saint German se llevó los reflectores de la jornada de este martes 4 de noviembre de la Liga de Campeones de Europa.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Explosión en el corazón de Cambridge: arrestan a dos jóvenes por detonar un artefacto en el laboratorio de Harvard

2. Revelan el nombre del otro sujeto que al parecer golpeó a Jaime Moreno: dicen en qué trabaja y habló su jefe

3. Donald Trump está buscando cómo derrocar a Nicolás Maduro. Hay planes para “capturar o matar” al dictador

4. Gustavo Petro reveló que importante cumbre internacional fracasó: “¡Qué lastima!”

5. El extraño gesto de una implicada en el asesinato del estudiante de Los Andes, Jaime Moreno, que llamó la atención de los investigadores

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Luis DíazLuis Díaz hoyBayern MúnichChampions League

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.