Bayern Múnich de Luis Díaz visitará al PSG este martes, 4 de noviembre, por la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League. La hora de arranque será a las 3:00 p. m. de Colombia (9:00 p. m. de París) y se podrá ver en vivo por el canal ESPN y por la plataforma Disney+.

Se trata de un duelo clave en las aspiraciones de ambos equipos. Tanto PSG como Bayern Múnich tienen puntaje perfecto, hasta ahora, en la tabla de posiciones (9/9) y asoman como primero y segundo, respectivamente, en el acumulado. Quien gane, seguramente, se quedará con la cima de la tabla.

La previa se vive con alta expectativa, pues el vigente campeón quiere seguir imponiéndose como favorito, y Bayern Múnich apunta a seguir dando golpes de autoridad en cuanto a su gran objetivo: volver a ganar la orejona.

Bayern Múnich llega al juego contra PSG luego de golear por 3-0 al Bayer Leverkusen. | Foto: AP

Tabla de posiciones previo al partido PSG vs. Bayern Múnich en Champions

Así va la tabla de posiciones en Champions League, entendiendo que hay un empate en puntos desde el primer puesto (PSG) hasta el quinto (Real Madrid). Esas casillas ostentan nueve unidades y se separan por la diferencia de gol.

Cabe recordar que en este formato de liga de la Champions, vigente desde la temporada 2024-2025, los primeros ocho puestos clasifican directamente a octavos de final. Luego, de la novena posición a la 24 (16 clubes) juegan una ronda de playoffs y quien gane se enfrenta a los equipos ubicados en los primeros ocho lugares.

Vincent Kompany, sin tapujos: “impresionado por el espíritu de equipo” del PSG

El entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany, afirmó estar “impresionado por el espíritu de equipo del Paris SG”, la víspera del choque de la 4ª fecha de la Liga de Campeones en el Parque de los Príncipes.

“Estoy muy impresionado por el espíritu de equipo, la capacidad de recuperar balones y la calidad individual. En el PSG no basta con centrarse en un jugador. El PSG siempre ha tenido jugadores de clase mundial. Nosotros tenemos también esa gran calidad, por eso el partido de mañana será tan apasionante”, declaró el DT belga.

“Por supuesto, son necesarias fuerzas individuales para ganar partidos. No hay que despreciar ese aspecto. Pero lo que hace muy fuerte a este PSG es que trabaja en equipo en todas las fases del juego”, prosiguió el antiguo central del Manchester City.

“Hay que creer que somos capaces de realizar un partido perfecto, nos enfrentamos al ganador de la Liga de Campeones, y a uno de los favoritos”, indicó Kompany.

Por segunda vez en su historia, el gigante bávaro ha ganado sus nueve primeros partidos de liga alemana. Una serie que asciende a 15 partidos entre todas las competiciones.

Parisinos y muniqueses se enfrentaron en dos ocasiones la temporada pasada, con una victoria para el Bayern, en fase de grupos de la Champions, a finales de noviembre, y una victoria para el PSG, en cuartos de final del Mundial de clubes.

Imagen del último partido del PSG: fue el 1 de noviembre, ante Niza, y los de Luis Enrique ganaron con un agónico tanto a los 90+5'. | Foto: AP

“Nuestro calendario es uno de los más difíciles. El equipo que gane mañana dará un gran paso al top 8. También hay mucho prestigio en juego”, añadió Kompany.