Referente del fútbol inglés no se quedó callado y dio tajante respuesta por la salida de Luis Díaz del Liverpool: “Ni de lejos”

El colombiano Luis Díaz atraviesa un buen momento con el Bayern Múnich, equipo al que llegó esta temporada tras su salida del Liverpool.

Díaz se ha convertido en titular indiscutido del onceno que dirige Vicent Kompany. Desde su llegada, Lucho ha disputado todos los partidos oficiales de Superliga, Copa, Bundesliga y Champions.

Este buen presente del guajiro contrasta con el mal momento del Liverpool, que en lo corrido de la temporada ya lleva seis juegos perdidos y fue eliminado de la copa de la liga tras caer 3-0 ante el Crystal Palace.

La decisión del Liverpool de transferir a Díaz al Bayern fue criticada recientemente por exfutbolista Rio Ferdinand, referente del fútbol inglés.

En su pódcast Rio Ferdinand Presents, el exdefensor del Manchester United calificó a Díaz como un jugador top y señaló que en Liverpool no fue reemplazado por un futbolista mejor, en referencia al neerlandés Cody Gakpo.

“Creo que la salida de Díaz, no sé si fue una buena decisión. Creo que Díaz es un jugador top. Tras su marcha, ¿lo han sustituido por alguien mejor? ¿Es Gakpo mejor? Diría que no, ni de lejos”, aseguró Ferdinand.

Y agregó: “No están funcionando, no están jugando tan bien. Los nuevos jugadores que han llegado probablemente han desequilibrado un poco al equipo con la forma en que el entrenador intenta jugar”.

Reconocido periodista también critica al Liverpool

El redactor jefe de fútbol de la BBC, ​​Phil McNulty, también criticó al Liverpool por vender a Díaz en un artículo titulado '¿Cuánto extraña el Liverpool a Díaz?’.

Al mencionado comunicador le fue preguntado esto, así como otras cuestiones por parte de uno de los colaboradores del citado medio.

Luis Díaz juega actualmente en el Bayern Múnich de Alemania. | Foto: Getty Images

“Muchos de los problemas del Liverpool se han atribuido a la defensa, pero ¿crees que se está subestimando la pérdida de Luis Díaz y la falta de un reemplazo directo para el extremo izquierdo?“, fue el interrogante lanzado.

“Liverpool está teniendo dificultades mientras los nuevos fichajes intentan adaptarse y el entrenador Arne Slot intenta encontrar un equilibrio en su equipo”, afirmó inicialmente el periodista.

Posteriormente, a la hora de centrarse netamente en si el colombiano era pieza clave de ese andamiaje de los reds, no dudó: “Tienes razón. Les falta la urgencia, el enfoque directo y los goles de Díaz”.

A pesar de que los ingleses no hicieron un esfuerzo de más por retener a Lucho, el periodista recordó que fue el jugador quien quiso partir de allí.