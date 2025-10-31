El momento que está viviendo Luis Díaz en Bayern Múnich se podría catalogar como uno de los mejores de su carrera deportiva a los 27 años. Si bien ya había brillado en Porto y Liverpool, lo que viene mostrando en Alemania ha hecho que su nombre resuene en Europa.

Es tal el impacto que ha tenido en suelo germano, que se ha llegado a pensar que su salida de los rojos ingleses fue un absoluto error. Hoy día, estos sufren por no tener un jugador como Lucho.

Luis Díaz tras asistir a Michael Olise en Bayern Múnich

En el transcurso de esta semana, el colombiano jugó por segunda vez Copa de Alemania, ante Colonia, contra el que brilló por marcar y asistir.

Su anotación fue sencilla, pero el pasegol dado llamó poderosamente la atención por la manera en la que repentizó para ayudar a su compañero, Michael Olise.

Aprovechando al máximo lo veloz que es, Díaz fue hasta línea de fondo y, de un momento a otro, dio la asistencia al galo para que este marcase.

Los elogios se produjeron tras ver esto del cafetero, quien hizo que otros colegas suyos que permanecen lesionados en Bayern, sacaran reacciones virales en redes sociales.

Alphonso Davies reaction on the Diaz X Olise Goal yesterday.



Phonzy seems to really like Diaz.

De quien se habla es de Alphonso Davies, quien veía en vivo el partido de su equipo y reaccionó a la maniobra de Díaz.

El clip del momento justo de su transmisión fue viralizado. Allí, este dice del colombiano: “Yo amo a Lucho. Lo amo, lo amo, lo amo”.

Y después de eso lanza un veredicto que deja muy bien parado al guajiro: “No está corriendo de un lado a otro: está jugando al fútbol, más allá del fútbol”.

Este es un video que llena de alegría a los aficionados colombianos, quien se sienten tranquilos por el presente que atraviesa la piedra angular de la Selección Colombia.

Díaz goza de apoyo y buena salud

En campo, Lucho demuestra de lo que es capaz, pero afuera de él su entrenador, compañeros y voces externas como exjugadores también le reconocen el gran presente que vive.

En la previa del juego del fin de semana, Vincent Kompany ha vuelto a referirse al nivel que tiene el extremo que lleva la 14 del Bayern.

Vincent Kompany se refirió al estado de salud de Luis Díaz en Bayern Múnich

“Está acostumbrado a esta máxima intensidad. A lo largo de su carrera, ha jugado con frecuencia tres partidos seguidos", dijo tras ponerlo titular desde que llegó a Alemania.

Además de esto, el belga parece no tener reparos con el tema de la edad -algo que le quisieron criticar cuando llegó-, y solo se centra en lo que ve día por día.

“Con 27 años, Lucho está en su mejor momento para afrontar este ritmo, pero si necesita un descanso, tenemos opciones disponibles. Por ahora, sin embargo, parece tener muchas ganas de jugar”, apuntó dando alas a que juegue este sábado.

Al término del pasado partido en Copa, el entrenador se sintió a gusto con todas sus líneas, en especial con la defensa, pero a todos resaltó.