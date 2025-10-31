Bayern Múnich vs. Leverkusen: hora y canal para ver en vivo a Luis Díaz en la fecha de Bundesliga

Una nueva jornada de la Bundesliga está prevista a jugarse este sábado, 1 de noviembre, con Luis Díaz a bordo y siendo parte del Bayern Múnich.

Será otro compromiso de alta exigencia para los dirigidos por Vincent Kompany, quienes llevar un puntaje perfecto en el arranque del certamen.

Lucho se ilusiona con este nuevo juego, dado que a mitad de semana brilló en lo que fue la goleada de los suyos ante Colonia por Copa de Alemania.

Luis Díaz celebrando su gol ante Colonia por Copa de Alemania. Ahora se prepara para enfrentar a Bayer Leverkusen. | Foto: AP

El guajiro en el mencionado partido hizo gol y asistencia, lo que incrementó su confianza en un club donde lleva tres meses brillantes desde su llegada.

Esta será la primera vez que el colombiano se mida ante Leverkusen, un histórico en suelo germano que transita quinto en la tabla de posiciones de manera provisional.

📌 Next: 𝐁𝐮𝐧𝐝𝐞𝐬𝐥𝐢𝐠𝐚-𝐇𝐞𝐢𝐦𝐬𝐩𝐢𝐞𝐥 𝐠𝐞𝐠𝐞𝐧 𝐋𝐞𝐯𝐞𝐫𝐤𝐮𝐬𝐞𝐧 ⚽️



🔥 Wir sind richtig heiß auf Samstag! 🔥 #FCBB04 pic.twitter.com/0MFxy87XTx — FC Bayern München (@FCBayern) October 30, 2025

A la hora de dar revisión al historial reciente de los juegos entre estos, los últimos cinco partidos muestran que no hay un dominador claro.

Han sido dos victorias para los de Múnich, la misma cantidad de empates y un triunfo de los que oficiarán esta vez como visitantes en Allianz Arena.

Hora y canal para ver en vivo

Bayern Múnich vs. Leverkusen

Fecha 9 - Bundesliga

Hora: 12:30 p.m.

Canal: Disney+

Estadio: Allianz Arena

Será un juego de Bundesliga que no contará con transmisión abierta para Colombia.

Kompany tiene en la mira a su rival

Como es habitual en la previa de cada juego, los medios de comunicación son convocados a una rueda de prensa donde va el entrenador y algún jugador.

En esta oportunidad el tema central era claramente el partido de este sábado. Kompany habló del rival dando su perspectiva sobre estos.

“El Leverkusen ha alcanzado su mejor nivel con su nuevo entrenador”, reconoce del trabajo que viene haciendo su colega, Kasper Hjulmand.

𝟭 | 🎙️ 𝗩𝗶𝗻𝗰𝗲𝗻𝘁 𝗞𝗼𝗺𝗽𝗮𝗻𝘆 𝘂̈𝗯𝗲𝗿 𝗱𝗲𝗻 𝗚𝗲𝗴𝗻𝗲𝗿 𝗕𝗮𝘆𝗲𝗿 𝗟𝗲𝘃𝗲𝗿𝗸𝘂𝘀𝗲𝗻 ⤵️



"Leverkusen hat unter ihrem neuen Trainer ihre Topform erreicht. Wenn man sieht, wie viele Chancen sie kreieren und wie viele Tore sie schießen, bleiben sie eine torgefährliche… pic.twitter.com/rGv5DU7evA — FC Bayern München (@FCBayern) October 31, 2025

A la par de esto, parece conocer de las bondades con las que cuentan en la delantera, lo que le hace tomar precauciones para el juego de la fecha 9.

“Viendo la cantidad de ocasiones que genera y los goles que marca, sigue siendo un equipo muy peligroso en ataque”, señala.

Adicional, es un clásico ante un poderoso que tiene cuentas pendientes: “Todavía existe la rivalidad de años anteriores dentro de nuestro grupo, ¡así que seguro que será un partidazo!”, afirma Kompany.

Tras haber tenido un juego a mitad de semana en el que todos sus dirigidos brillaron, el técnico belga los reconoció públicamente antes del duelo con Leverkusen.

“Mis elogios para el último partido fueron principalmente para la defensa. Ganamos los duelos y defendimos con agresividad”, dijo de quienes a su consideración fueron los que mejor se comportaron.

Sólido partido de Copa del Bayern Múnich, con Luis Díaz a bordo. | Foto: FC Bayern via Getty Images

“No solo Jona Tah, sino también Minjae Kim y Dayot Upamecano; y también debo mencionar a Harry Kane y los extremos, así como a nuestros porteros”, apuntó.