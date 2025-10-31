Suscribirse

Bayern Múnich vs. Leverkusen: hora y canal para ver en vivo a Luis Díaz en la fecha de Bundesliga

Una señal exclusiva llevará a Colombia el duelo válido por la fecha 9. El guajiro apunta a ser titular, por decisión de Vincent Kompany.

Redacción Deportes
31 de octubre de 2025, 11:42 a. m.
Luis Díaz viene de ser protagonista a mitad de semana en Copa de Alemania
Luis Díaz viene de ser protagonista a mitad de semana en Copa de Alemania | Foto: Getty Images

Una nueva jornada de la Bundesliga está prevista a jugarse este sábado, 1 de noviembre, con Luis Díaz a bordo y siendo parte del Bayern Múnich.

Será otro compromiso de alta exigencia para los dirigidos por Vincent Kompany, quienes llevar un puntaje perfecto en el arranque del certamen.

Lucho se ilusiona con este nuevo juego, dado que a mitad de semana brilló en lo que fue la goleada de los suyos ante Colonia por Copa de Alemania.

Luis Díaz celebrando su gol ante Colonia por Copa de Alemania. Ahora se prepara para enfrentar a Bayer Leverkusen.
Luis Díaz celebrando su gol ante Colonia por Copa de Alemania. Ahora se prepara para enfrentar a Bayer Leverkusen. | Foto: AP
Contexto: Arne Slot se desahogó: confesó lo mal que la pasa Liverpool tras la partida de Luis Díaz

El guajiro en el mencionado partido hizo gol y asistencia, lo que incrementó su confianza en un club donde lleva tres meses brillantes desde su llegada.

Esta será la primera vez que el colombiano se mida ante Leverkusen, un histórico en suelo germano que transita quinto en la tabla de posiciones de manera provisional.

A la hora de dar revisión al historial reciente de los juegos entre estos, los últimos cinco partidos muestran que no hay un dominador claro.

Han sido dos victorias para los de Múnich, la misma cantidad de empates y un triunfo de los que oficiarán esta vez como visitantes en Allianz Arena.

Hora y canal para ver en vivo

Bayern Múnich vs. Leverkusen

Fecha 9 - Bundesliga

Hora: 12:30 p.m.

Canal: Disney+

Estadio: Allianz Arena

Será un juego de Bundesliga que no contará con transmisión abierta para Colombia.

Kompany tiene en la mira a su rival

Como es habitual en la previa de cada juego, los medios de comunicación son convocados a una rueda de prensa donde va el entrenador y algún jugador.

En esta oportunidad el tema central era claramente el partido de este sábado. Kompany habló del rival dando su perspectiva sobre estos.

“El Leverkusen ha alcanzado su mejor nivel con su nuevo entrenador”, reconoce del trabajo que viene haciendo su colega, Kasper Hjulmand.

A la par de esto, parece conocer de las bondades con las que cuentan en la delantera, lo que le hace tomar precauciones para el juego de la fecha 9.

“Viendo la cantidad de ocasiones que genera y los goles que marca, sigue siendo un equipo muy peligroso en ataque”, señala.

Adicional, es un clásico ante un poderoso que tiene cuentas pendientes: “Todavía existe la rivalidad de años anteriores dentro de nuestro grupo, ¡así que seguro que será un partidazo!”, afirma Kompany.

Contexto: Lothar Matthäus baja de la nube a Luis Díaz: crítica en vivo por fallar gol cantado

Tras haber tenido un juego a mitad de semana en el que todos sus dirigidos brillaron, el técnico belga los reconoció públicamente antes del duelo con Leverkusen.

“Mis elogios para el último partido fueron principalmente para la defensa. Ganamos los duelos y defendimos con agresividad”, dijo de quienes a su consideración fueron los que mejor se comportaron.

Sin mencionar a Luis Díaz, también dio mérito al hablar de los “extremos” que estuvieron en la goleada ante Colonia.

Luis Díaz se adaptó rápidamente al Bayern Múnich y allí se ha convertido en figura.
Sólido partido de Copa del Bayern Múnich, con Luis Díaz a bordo. | Foto: FC Bayern via Getty Images

“No solo Jona Tah, sino también Minjae Kim y Dayot Upamecano; y también debo mencionar a Harry Kane y los extremos, así como a nuestros porteros”, apuntó.

“Pero al final, los defensas cumplieron con su trabajo, y eso marca la diferencia”, cerró recalcando lo hecho por su zaga defensiva.

