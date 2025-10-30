Lothar Matthäus baja de la nube a Luis Díaz: crítica en vivo por fallar gol cantado

Aunque Luis Díaz brilla en Bayern Múnich con goles y asistencias, sus constantes fallos de cara al arco también son constante blanco de crítica. Lothar Matthäus, leyenda del cuadro bávaro y hoy comentarista, se refirió al gol cantado que se perdió Lucho, ante Colonia, el pasado 29 de octubre por Copa de Alemania.

“Sí, digamos, se vio la asistencia (de Díaz) para el cuarto gol para Olise. Creo que esa es la escena que se me quedó más grabada que la oportunidad que desperdició. La desperdició de forma lamentable, y también la semana pasada ya tuvo una oportunidad enorme y la desperdició“, arrancó afirmando Matthäus en diálogo con Bild.

Y siguió: “Él se busca las oportunidades y creo que tiene cuatro goles en la Bundesliga, o cinco, y varias asistencias. O sea, la cifra de goles y asistencias está bien, pero claro, cuando uno desperdicia unas oportunidades de gol tan grandes, pues tiene que vivir con esos comentarios. Él puede hacerlo sin duda, pero claro, quien se crea muchas oportunidades también puede que se le escape una a una, pero las que falló ayer (ante Colonia), eso sí fue como, pues, no lo que uno espera de él”.

Por la misma línea, sentenció: “No puedes pegarle directo al arquero, puedes darle al palo, pero ahí él tiene que, a pesar de su edad, ser un poquito más frío”.

De hecho, fue claro: afirmó que los aficionados podrían perdonarle ese tipo de fallos en partidos como el de Colonia, que fue apenas por la segunda ronda de la Copa de Alemania. No obstante, frente a Real Madrid o similares, no tendrían tanta piedad en cuanto a las críticas.

Díaz celebrando su gol, que resultó siendo clave en la victoria del Bayern Múnich ante Colonia. | Foto: Getty Images

El gol cantado que falló Luis Díaz ante Colonia

Fue al minuto 51′ de partido, cuando ya Bayern Múnich ganaba por 2-1 y, de hecho, él anotó uno de esos goles. Díaz se marchó solo en carrera desde mitad de cancha, encaró al portero de Colonia, Ron-Robert Zieler, y aunque tenía todo para encajar doblete, mandó el esférico a las nubes.

Luis Díaz lleva 8 goles y 5 asistencias esta temporada… pero podría llevar más.



Ayer falló una ocasión “fácil” con 1-2, igual que en Mönchengladbach en el 00:50.



Tiene que empezar a meter esas acciones tan claras, pero aún así hay que destacar que llegue a situaciones así. pic.twitter.com/Kfu4adHuVU — Andrés Weiss (@andresweiss_) October 30, 2025

No resultó trascendente el fallo, pues Bayern acabó goleando 4-1 y el último gol fue precedido por una destacad asistencia de Luis Díaz en el área a Olise. Esa misma que destacó Matthäus en su crítica al colombiano.

Luis Díaz se adaptó rápidamente al Bayern Múnich y allí se ha convertido en figura. | Foto: FC Bayern via Getty Images