Lothar Matthäus baja de la nube a Luis Díaz: crítica en vivo por fallar gol cantado

La leyenda del Bayern Múnich se refirió a Lucho. Elogió sus números, pero de manera clara señaló las razones por las que debe mejorar su definición.

Redacción Deportes
30 de octubre de 2025, 11:48 p. m.
Lothar Matthäus habló en vivo sobre Luis Díaz y señaló un fallo del colombiano que se volvió tendencia.
Lothar Matthäus habló en vivo sobre Luis Díaz y señaló un fallo del colombiano que se volvió tendencia.

Aunque Luis Díaz brilla en Bayern Múnich con goles y asistencias, sus constantes fallos de cara al arco también son constante blanco de crítica. Lothar Matthäus, leyenda del cuadro bávaro y hoy comentarista, se refirió al gol cantado que se perdió Lucho, ante Colonia, el pasado 29 de octubre por Copa de Alemania.

“Sí, digamos, se vio la asistencia (de Díaz) para el cuarto gol para Olise. Creo que esa es la escena que se me quedó más grabada que la oportunidad que desperdició. La desperdició de forma lamentable, y también la semana pasada ya tuvo una oportunidad enorme y la desperdició“, arrancó afirmando Matthäus en diálogo con Bild.

Y siguió: “Él se busca las oportunidades y creo que tiene cuatro goles en la Bundesliga, o cinco, y varias asistencias. O sea, la cifra de goles y asistencias está bien, pero claro, cuando uno desperdicia unas oportunidades de gol tan grandes, pues tiene que vivir con esos comentarios. Él puede hacerlo sin duda, pero claro, quien se crea muchas oportunidades también puede que se le escape una a una, pero las que falló ayer (ante Colonia), eso sí fue como, pues, no lo que uno espera de él”.

Por la misma línea, sentenció: “No puedes pegarle directo al arquero, puedes darle al palo, pero ahí él tiene que, a pesar de su edad, ser un poquito más frío”.

De hecho, fue claro: afirmó que los aficionados podrían perdonarle ese tipo de fallos en partidos como el de Colonia, que fue apenas por la segunda ronda de la Copa de Alemania. No obstante, frente a Real Madrid o similares, no tendrían tanta piedad en cuanto a las críticas.

Díaz celebrando su gol, que resultó siendo clave en la victoria del Bayern Múnich ante Colonia.
Díaz celebrando su gol, que resultó siendo clave en la victoria del Bayern Múnich ante Colonia.
Contexto: Arne Slot se desahogó: confesó lo mal que la pasa Liverpool tras la partida de Luis Díaz

El gol cantado que falló Luis Díaz ante Colonia

Fue al minuto 51′ de partido, cuando ya Bayern Múnich ganaba por 2-1 y, de hecho, él anotó uno de esos goles. Díaz se marchó solo en carrera desde mitad de cancha, encaró al portero de Colonia, Ron-Robert Zieler, y aunque tenía todo para encajar doblete, mandó el esférico a las nubes.

No resultó trascendente el fallo, pues Bayern acabó goleando 4-1 y el último gol fue precedido por una destacad asistencia de Luis Díaz en el área a Olise. Esa misma que destacó Matthäus en su crítica al colombiano.

Luis Díaz se adaptó rápidamente al Bayern Múnich y allí se ha convertido en figura.
Luis Díaz se adaptó rápidamente al Bayern Múnich y allí se ha convertido en figura.

Seguramente Luis Díaz sí deba mejorar aspectos de definición, tomando en cuenta varios fallos que presenta. Sin embargo, desde que llegó en el mercado de verano, se consolida como una figura indiscutible en el once inicialista de Kompany, demostrando la gran inversión que hicieron los bávaros en él.

