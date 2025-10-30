Arne Slot se desahogó: confesó lo mal que la pasa Liverpool tras la partida de Luis Díaz

Europa desconoce al Liverpool. Ese equipo, que una temporada antes fue campeón de la Premier League, ahora acumula seis partidos perdidos, en siete salidas.

Su mal momento se ha prolongado no solo en la liga local, también se han presentado caídas en Champions League y Copa de la liga.

Las críticas hacia el entrenador Arne Slot no paran de aparecer ante la compleja situación que vive el cuadro red.

Liverpool encadenó otra derrota dolorosa ante Crystal Palace de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma. | Foto: Liverpool FC via Getty Images

En el mundo del fútbol, uno de los señalamientos más fuertes está directamente relacionado con el gasto de dinero tan alto en la última ventaja de fichajes, donde también se dejaron ir piezas claves del andamiaje como Luis Díaz.

Esas contrataciones estelares de millones de euros poco han mostrado en campo.

Ante Crystal Palace de los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, el conjunto de Anfield se vio superado el pasado miércoles por goleada 0-3.

Esta nueva caída generó que nuevamente se señalara a Slot como uno de los grandes responsables del mal momento.

Ante los medios de comunicación, el neerlandés sacó un argumento que no estaba en los planes de nadie. Según Arne: “Nuestra plantilla probablemente no es tan grande como la gente piensa”.

Dichas declaraciones condenan de manera categórica al entrenador, pues bajo su mandato se produjeron salidas de peso como la de Díaz, o la de Darwin Núñez.

Además de eso, fue él quien pidió a los dirigentes nombres específicos como Florian Wirtz, Alexander Isak, entre otros tantos que no terminan por dar frutos.

Florian Wirtz es en quien recae la responsabilidad de reemplazar a Luis Díaz. | Foto: AP

Por esta misma línea, el DT mandó al frente una política del equipo que también siente le jugó en contra en Copa de la Liga.

“Este club siempre ha optado por dar minutos de juego a los jóvenes jugadores de la cantera en la Copa de la Liga”, aseveró.

Aunque eso de los más chicos sea algo que complique las cosas por su inexperiencia, no irá en contra: “Nuestra forma de ver esto no ha cambiado”.

Haciendo una autocrítica de su responsabilidad en la situación que vive Liverpool, no parece aceptar tal cantidad de caídas en tres competencias diferentes.

“Es la misma selección que hice la temporada pasada en rondas como esta. Hay muchas razones por las que perdimos 5 de 6, o 6 de 7. Ninguna de ellas es lo suficientemente buena como para aceptar perder tantos”, reflexionó.

Sobre las exigencias que tiene como director técnico de un equipo con historia en Inglaterra, soltó: “En Liverpool, cada partido es una victoria obligatoria”.

Sobre la fuerza que empiezan a ejercer esos malos resultados fue consciente al decir: “Si estás en una racha de resultados como esta, si juegas en el Liverpool, si diriges al Liverpool, la presión está ahí”.

Arne Slot, técnico del Liverpool FC, no le encuentra la vuelta al mal momento. | Foto: Getty Images

“No creo que haya cambiado mucho después de esta pérdida”, acabó entendiendo que ya se pide su cabeza para salir de los reds.

Liverpool ocupa la casilla siete de Premier, totalmente alejado de cualquier lucha por un título que ya tiene al Arsenal como líder sólido con 22 puntos.