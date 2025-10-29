El Crystal Palace Football Club eliminó la tarde de este miércoles, 29 de octubre, al Liverpool Football Club en Anfield, avanzando así a la siguiente ronda de cuartos de final, donde ya hay algunos equipos instalados y otros que definirán su paso este mismo día.

Este encuentro enfrentaba a los reds, quienes actualmente ocupan la séptima posición de la Premier League, frente al Palace, que está en la mitad de la tabla, por lo que prometía ser un duelo de mucha calidad.

Desde el inicio, el equipo del sur de Londres puso en el once titular a sus dos figuras colombianas: por la banda derecha a Daniel Muñoz y en el medio del campo a Jefferson Lerma, quienes fueron piezas fundamentales para obtener el primer título de la historia del club, la FA Cup.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ISMAILA SARR OPENS THE SCORING FOR CRYSTAL PALACE!



Liverpool 0-1 Crystal Palace.pic.twitter.com/RZlP0HimBg — Tekkers Foot (@tekkersfoot) October 29, 2025

Desde los primeros minutos se vio a un Crystal Palace aguerrido y seguro en defensa, decidido a darlo todo y avanzar de ronda, mientras que el equipo de Arne Slot se mostró inseguro y evidenció la irregularidad que atraviesa en la actualidad.

Con una transición rápida, un pase al centro del área chica que interceptó Muñoz, pero no pudo controlar, se generó un rebote que el delantero Ismaïla Sarr remató al fondo de la red, adelantando a los visitantes 1 por 0.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ISMAILA SARR DOUBLES THE LEAD FOR CRYSTAL PALACE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Liverpool 0-2 Crystal Palace.pic.twitter.com/ftseXQJ6qd — Tekkers Foot (@tekkersfoot) October 29, 2025

El segundo gol nació de una acción muy parecida, con un cambio de frente que no pudo controlar el lateral colombiano. El balón terminó en los pies del mediocampista del Palace, quien envió la pelota a Sarr. Este controló y entregó con un taco para Yéremy Pino, que realizó un pase sencillo, pero ejemplar, para dejar a su delantero de frente al arco y poner el 2 a 0 justo antes de terminar el primer tiempo.

En la recta final del encuentro, Jefferson Lerma fue protagonista al interceptar un balón en la mitad del campo y asistir a Pino, quien definió con clase para colocar el 3 por 0 definitivo que selló la histórica victoria del cuadro londinense.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 YEREMY PINO MAKES IT THREE FOR CRYSTAL PALACE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Liverpool 0-3 Crystal Palace.pic.twitter.com/VOciMj7Rtm — Tekkers Foot (@tekkersfoot) October 29, 2025

Con una destacada actuación de los dos colombianos, el Crystal Palace selló su paso a cuartos de final de la Carabao Cup frente a un siempre complicado Liverpool, que no logró encontrar su juego ni aprovechar la localía.