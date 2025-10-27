Desterrado de Selección Colombia se arriesgó a lanzar temido aviso: “volveré a demostrar”

Durante un largo tiempo el país creyó en Duván Zapata, para que fuera este quien anotase los goles de Selección Colombia.

Fueron múltiples las oportunidades que el atacante tuvo; si bien en algunos momentos respondió, en otros no demostró lo que hacía en sus clubes en Europa.

Adiciona a ello, el Toro se vio mermado durante un extenso tiempo por varias lesiones, que lo fueron desterrando de la disciplina de la Tricolor.

Duván Zapata busca volver a su mejor nivel con Torino. | Foto: LightRocket via Getty Images

Hoy día, con 34 años, se ve muy complejo que puedo ser requerido por el entrenador nacional, Néstor Lorenzo.

Varios nombres, algo más jóvenes, en la actualidad le viene aportando a la Tricolor de cara al Mundial United 2026.

A pesar de eso, Zapata no se rinde por querer demostrar que su mejor estado de forma puede reencontrarlo estando con Torino, de la Serie A de Italia.

Recientemente, habló de su satisfacción al compartir con la afición: “La gente se emociona cuando salgo al campo, y yo también”.

A su vez lanzó el temido aviso de su vuelta al mejor nivel posible: “Estoy seguro de que volveré para demostrar todo mi potencial”.

“Poco a poco estoy volviendo a ser el que era; entrenar me está ayudando mucho”, dijo esperanzado de seguir en alza.

“Hemos ganado a rivales importantes, estamos mejorando y tenemos que seguir por este camino”, sumó como el capitán del cuadro de Torino.

Consciente de que no es el titular indiscutido, se mostró respetuoso de las decisiones que tome su técnico para bien del equipo.

Duván Zapata espera aportar de nuevo al Torino. | Foto: Getty Images

“El entrenador necesitará de todos; los que tengamos menos minutos tendremos que estar preparados”, agregó.

Con el deseo intacto de marcar goles, cree que la clave será dejar que los mismos partidos lo lleven a ese grito de gol que tiene proyectado.

"Tengo muchas ganas de volver a anotar y a rendir como estoy acostumbrada, pero es solo cuestión de tiempo”, terminó Zapata.

Con poca actividad en Italia

Pocos han sido los minutos que Zapata ha logrado sumar en el Calcio durante el inicio de la temporada actual.

En el partido que más jugó fue ante Atalanta, durante el pasado mes de septiembre. Fue un total de 22 minutos en campo.

Durante los otros dos juegos ante Napoli y Genoa apenas han sido minutos los que ha podido sumar bajo el mando de Marco Baroni.

Duván Zapata está ligado a Torino hasta 2027. | Foto: @TorinoFC_1906

Si bien la campaña apenas empieza, la lucha por el puesto con Giovanni Simeone pareciese tener un ganador claro de entrada.

Serán los goles la mejor carta de presentación de Zapata ante sus compañeros por el puesto, los que terminen por permitirle jugar más minutos en la Serie A.

Tras el juego del fin de semana pasado, este miércoles, 29 de octubre, Torino visitará a Bologna por la fecha 9 del rentado local.