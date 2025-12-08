Suscribirse

Duván Zapata vuelve a marcar más de un año después: el golazo con Torino al Milan en Serie A

429 días pasaron para que Duván Zapata volviera a marcar en la Serie A tras su delicada lesión de ligamento cruzado anterior.

Redacción Deportes
8 de diciembre de 2025, 8:32 p. m.
Gol de Duván Zapata, con Torino, ante AC Milan.
Gol de Duván Zapata, con Torino, ante AC Milan.

Sonríe Duván Zapata este lunes 8 de diciembre de 2025, tras anotar un verdadero golazo con Torino ante el A. C. Milan, por la fecha 14 de la Serie A. Pasaron 429 días para que el colombiano volviera a anotar.

La última vez que Zapata había marcado gol en la competencia liguera había sido el 5 de octubre de 2024. Ese día le anotó al Inter de Milán, antes de la dura lesión de ligamento cruzado anterior que lo alejó varios meses de las canchas.

Este lunes, el instinto goleador de Zapata se hizo presente en Turín. Corrían los 16′ del primer tiempo cuando Duván sacó un derechazo imposible de atajar para el guardameta del A. C. Milan, Maignan. Era el 2-0 parcial de Torino.

¿Por qué Duvan Zapata llevaba 429 días sin marcar?

Porque en octubre de 2024 se lesionó el ligamento cruzado anterior y recién volvió a las canchas en agosto de este 2025, cuando se recuperó totalmente. Aunque venía jugando un par de partidos con Torino, no había logrado encajar.

MILAN, ITALY - OCTOBER 05: Duvan Zapata of Torino FC is accompanied away from the field of play on a stretcher by medics after picking up an injury during the Serie A match between FC Internazionale and Torino FC at Stadio Giuseppe Meazza on October 05, 2024 in Milan, Italy. (Photo by Jonathan Moscrop/Getty Images)
Instante donde Duván Zapata se lesionó, con Torino, en octubre de 2024.

Antes de su lesión, Duván Zapata era uno de los goleadores de la Serie A, tanto con Torino como con Atalanta en años anteriores. De hecho, dicho estatus le permitía ser seguido de cerca por la Selección Colombia, aunque no volvió a ser llamado a la Tricolor y parece no entrar en los planes de Néstor Lorenzo.

Torino vs. Milan: partidazo con tres goles en el primer tiempo

Duván protagoniza este lunes un partido clave en las aspiraciones de ambos equipos, tanto de Torino como de Milan, por brillar en la tabla de posiciones.

El cuadro de Turín está en la mitad del acumulado, mientras los Rossoneri pelean en la parte alta y no quieren dejar ir el liderato, aunque parece que Napoli se afianza allí.

Con el fin del primer tiempo, Torino y Milan se fueron al descanso y el marcador refleja un 2-1 a favor de los de casa. Se espera que para el segundo tiempo, Duván y compañía puedan ampliar la ventaja o que los visitantes metan presión en busca de tres puntos que los deje cerca a Napoli.

Duván ZapataTorinoMilánSerie A

