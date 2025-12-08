Duván Zapata vuelve a marcar más de un año después: el golazo con Torino al Milan en Serie A

Sonríe Duván Zapata este lunes 8 de diciembre de 2025, tras anotar un verdadero golazo con Torino ante el A. C. Milan, por la fecha 14 de la Serie A. Pasaron 429 días para que el colombiano volviera a anotar.

La última vez que Zapata había marcado gol en la competencia liguera había sido el 5 de octubre de 2024. Ese día le anotó al Inter de Milán, antes de la dura lesión de ligamento cruzado anterior que lo alejó varios meses de las canchas.

Este lunes, el instinto goleador de Zapata se hizo presente en Turín. Corrían los 16′ del primer tiempo cuando Duván sacó un derechazo imposible de atajar para el guardameta del A. C. Milan, Maignan. Era el 2-0 parcial de Torino.

¡DUVAN MARCA EL SEGUNDO DEL TORINO! Zapata sacó un tremendo derechazo cruzado y marcó el 2-0 ante Milan.



¡DUVAN MARCA EL SEGUNDO DEL TORINO! Zapata sacó un tremendo derechazo cruzado y marcó el 2-0 ante Milan.

Depois de 429 dias (!), Duván Zapata volta a marcar na Serie A! ⚽️🇨🇴



Sofreu com uma lesão de ligamento cruzado no joelho, ficou fora por quase um ano e volta a balançar as redes logo de um gigante que é um Milan.



O 4° maior artilheiro do Campeonato Italiano em atividade! pic.twitter.com/2tR2j3i3Vc — César Costa (@cesar21costa) December 8, 2025

¿Por qué Duvan Zapata llevaba 429 días sin marcar?

Porque en octubre de 2024 se lesionó el ligamento cruzado anterior y recién volvió a las canchas en agosto de este 2025, cuando se recuperó totalmente. Aunque venía jugando un par de partidos con Torino, no había logrado encajar.

Instante donde Duván Zapata se lesionó, con Torino, en octubre de 2024. | Foto: Getty Images

Antes de su lesión, Duván Zapata era uno de los goleadores de la Serie A, tanto con Torino como con Atalanta en años anteriores. De hecho, dicho estatus le permitía ser seguido de cerca por la Selección Colombia, aunque no volvió a ser llamado a la Tricolor y parece no entrar en los planes de Néstor Lorenzo.

Torino vs. Milan: partidazo con tres goles en el primer tiempo

Duván protagoniza este lunes un partido clave en las aspiraciones de ambos equipos, tanto de Torino como de Milan, por brillar en la tabla de posiciones.

El cuadro de Turín está en la mitad del acumulado, mientras los Rossoneri pelean en la parte alta y no quieren dejar ir el liderato, aunque parece que Napoli se afianza allí.