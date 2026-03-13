Importante remate de Duván Zapata para un golazo en la Serie A: nuevo aviso para la Selección Colombia

Vuelve y juega el delantero colombiano Duván Zapata en el fútbol italiano. Por la fecha 29 de la Serie A, Torino fue local ante el Parma y hubo goleada en el Olímpico de Turín. Un importante 4-1 que tuvo sabor cafetero tras un lindo remate de media distancia.

Duván Zapata vuelve a marcar más de un año después: el golazo con Torino al Milan en Serie A

Un gran gesto técnico que le permite a Zapata llamar la atención en la Selección Colombia y el técnico Néstor Lorenzo, quien ya piensa en la nueva convocatoria para el mes de marzo, que entre el 19 y el 20 se conocerán los nombres de la lista, en el último llamado antes de la concentración al Mundial 2026.

Por supuesto que Duván Zapata está en carrera para estar al menos en los partidos amistosos de Colombia contra Croacia y Francia en Estados Unidos. El delantero colombiano espera dar la sorpresa, aunque bien se sabe que tiene un camino largo y algo complicado para estar en el listado de Néstor Lorenzo.

Momento del remate de Duván Zapata. Foto: Pantallazo ESPN.

La gran razón es porque hay delanteros más cercanos que Duván Zapata a la Selección Colombia, que son parte del proceso y Néstor Lorenzo los conoce. Lo otro es que hay futbolistas en esta posición que tienen más formas mediáticas en las hinchadas y los números son mucho mejores, por ejemplo, Luis Javier Suárez en Portugal, Juan Camilo Hernández en el Betis o Jhon Córdoba en Rusia.

Golazo de Duván Zapata

Cuando el partido ya estaba decidido y sobre la reposición, apareció Duván Zapata para anotar un golazo de media distancia para volver a vencer al arquero del Parma, que había recibido tres goles. Giovanni Simeone abrió el marcador apenas al minuto 3, Emirhan İlkhan siguió al 54’ y Mandela Keita hizo autogol al 56′.

Al minuto 90+1, en la agonía del encuentro, Duván Zapata apareció con el remate para el 4-1 definitivo, que le sienta muy bien en sus aspiraciones para volver a la Selección Colombia, y espera la sorpresa en el llamado en los próximos días.

Cabe recordar que Duván Zapata no fue titular y entró al minuto 62 por Che Adams. El gol también le funciona para intentar volver a la titularidad, teniendo en cuenta que el jugador colombiano sufrió una durísima lesión que lo tuvo varios meses fuera de las canchas. ‘El Toro’ hasta el momento suma solamente tres anotaciones en esta campaña.