Todo apunta a que el regreso de Duván Zapata, a las canchas con Torino, está bastante cerca. El atacante colombiano se lesionó del ligamento cruzado anterior en octubre de 2024, y aunque se preveía que sería una recuperación de ocho meses, ya va a completar casi 12.

Pero a mediados del mes de septiembre, la luz verde estaría cerca. Desde Italia, con base a las últimas declaraciones del técnico de Torino, Marco Baroni, prevé que puede estar en la convocatoria para el partido del 21 de septiembre ante Atalanta.

Sería un duelo especial para Duván, pues con Atalanta escribió páginas doradas que lo dejaron como uno de los goleadores más importantes en la Serie A italiana. Tras varios años allí, dio el sorpresivo paso a Torino, aunque se le vinculaba con otros clubes.

“Todavía le falta un poco, pero es un tipo extraordinario y un profesional maravilloso (...) Cuando todos estén en su mejor momento y el equipo haya encontrado el equilibrio, podremos intentar algo diferente”, fueron palabras que dijo hace poco Baroni, sobre Zapata, recogidas por el mismo medio referenciado.

Antes de su lesión, Duván Zapata actuó un par de veces con Torino. | Foto: Getty Images

Respecto a la lesión de Zapata, el diagnóstico de octubre de 2024 fue: “Las pruebas instrumentales realizadas a Duván Zapata revelaron una lesión del ligamento cruzado anterior, del menisco medial y del menisco lateral. El Torino Football Club acoge calurosamente a Duván y espera verlo pronto de nuevo en el campo".

Según reporta Transfermarkt, Duván Zapata tiene contrato con Torino hasta junio de 2027. Por lo tanto, si pronto se da su regreso a las canchas, aún tendría tiempo de revancha con el equipo que confió en él, comprándolo para julio de 2024.

A pesar de su falta de juego, Duván Zapata ostenta un valor en el mercado de 3.5 millones de euros. Sin embargo, en el auge de su carrera, para octubre de 2019, alcanzó los 45 millones de euros. Allí vestía los colores de Atalanta.

¿Néstor Lorenzo toma nota?

Es cierto que desde hace un par de años, Zapata no tiene ruedo en Selección Colombia. Además, Néstor Lorenzo tendría su lista de delanteros fija, con destacados nombres como Jhon Durán, Jhon Córdoba y Luis Javier Suárez. Sin embargo, el toro podría tener una destacada temporada en Torino y llegar con brillo para United 2026.

Duván Zapata con Selección Colombia. | Foto: Getty Images/ MB Media