Borrado en Selección Colombia cambió de club y sería novedad en el Mundial 2026: debutó y la rompió

Uno de los nombres que no se ha vuelto a ver en las convocatorias de Néstor Lorenzo, para la Selección Colombia, es el de Carlos Cuesta. El defensor de 26 años no estaba teniendo tiempo de juego en su anterior club, Galatasaray, y esa era una de las principales razones de su ausencia.

Para la última doble fecha eliminatoria de la Selección Colombia, en septiembre, Lorenzo optó por no llamar a Carlos. Pero las cosas podrían cambiar en el arranque de esta temporada 2025-2026, con miras al Mundial de United 2026.

Cuesta fue anunciado como refuerzo de Vasco Da Gama, y allí ya debutó. Fue el pasado domingo, 14 de septiembre, cuando el defensor colombiano vio minutos de juego ante Ceará. El compromiso acabó 2-2, por la fecha 22 del Brasileirao.

Carlos ingresó al minuto 65′ de partido, cuando todo iba 1-1, y solo le bastaron 15 minutos (80′) para anotar su primer gol. Fue tras un centro rastrero que el colombiano envió el balón al fondo de la red, poniendo el 2-1 parcial que después acabó en empate.

De hecho, fue otro colombiano el que le hizo la asistencia a Cuesta, y que también ha sido llamado por Lorenzo a La Tricolor: Carlos Andrés Gómez, el joven y rápido atacante recordado por su paso en Millonarios.

Carlos Cuesta, Vasco da Gama formasıyla ilk maçında gol attı. 🔥

pic.twitter.com/KyW9dZ7XmI — Le Marca Sports (@lemarcaspors_) September 15, 2025

La calificación de Cuesta en el partido fue alta. Además de anotar, tuvo un par de actuaciones defensivas que le permitieron brillar en los pocos minutos que estuvo en cancha. Puede que con el pasar del tiempo, su entrenador, Fernando Diniz, le vaya dando más ritmo.

Carlos Cuesta, defensor colombiano al servicio de Vasco Da Gama. | Foto: Prensa Vasco Da Gama.

Néstor Lorenzo sonríe tras el debut de Carlos Cuesta en Vasco Da Gama

Basta con decir que Carlos Cuesta se había vuelto casi indispensable en las convocatorias de Néstor Lorenzo para Selección Colombia. Prueba de ello fue la Copa América 2024, donde La Tricolor llegó hasta la final.

Cuesta fue titular en la llave definitiva ante Argentina, es decir, el defensor hizo presencia en el partido más importante de la Selección Colombia en varias décadas. De hecho, jugó los 120′ en los que Argentina se impuso por 1-0.

Carlos Cuesta con la Selección Colombia. | Foto: Getty Images

Ante la ausencia de Cuesta, para su última convocatoria, Lorenzo llamó de defensores centrales a Dávinson Sánchez (Galatasaray S.K.), Jhon Lucumí (Bologna F.C.), Yerry Mina (Cagliari Calcio) y Yerson Mosquera (Wolverhampton Wanderers F.C.).