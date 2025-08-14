Se cocina negocio por titular de Selección Colombia: 6 millones de euros y deja Europa por Brasil

El mercado de verano en Europa continúa en movimiento, varios jugadores de la Selección Colombia han sido protagonistas. Muchos de los llamados constantemente por Néstor Lorenzo tomaron nuevos aires en su carrera deportiva, a ellos se sumaría Carlos Cuesta.

El reconocido defensor de 26 años fue fichado por Galatasaray de Turquía en febrero de este 2025. Se esperaba que tuviera regularidad, y más de la mano con su compatriota Davinson Sánchez. Sin embargo, esto no ocurrió, Cuesta no tiene lugar con los aslanlar y, por tanto, pegaría la vuelta de Europa a Sudamérica.

Fue el periodista turco, Çağatay Çelik, quien este jueves 14 de agosto dio la información sobre el acuerdo que Galatasaray estaría cocinando con el equipo brasileño Vasco Da Gama, para darle salida a Carlos Cuesta.

“Galatasaray llegó a un acuerdo con el Vasco da Gama por seis millones de euros por el 60 % del traspaso de Carlos Cuesta”, contó Çelik en su cuenta de X. Además, añadió: “La selección brasileña pagará dos millones de euros más si el defensa colombiano juega un determinado número de partidos”.

Galatasaray, Carlos Cuesta’nın bonservisinin yüzde 60’lık dilimi için Vasco da Gama ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.



Se espera que en los próximos días haya confirmación oficial de las partes respecto al tema. Mientras tanto, la información desde Turquía despierta todo tipo de reacciones entre la prensa y los aficionados.

Tal como reporta Transfermarkt, Carlos Cuesta tiene un valor en el mercado de siete millones de euros, según la última actualización en junio de 2025. Para octubre de 2021, el defensa cafetero alcanzó los ocho millones de euros, el precio más alto de su carrera hasta ahora.

En caso de confirmarse la incorporación de Cuesta al Vasco Da Gama, se pondría fin a una aventura europea de seis años. Para julio de 2019 dejó Atlético Nacional y fue oficializado como nuevo futbolista del Genk belga, donde sus buenas actuaciones le abrieron lugar en el Galatasaray.

Carlos es un hombre de confianza de Néstor Lorenzo en la defensa de la Selección Colombia. Él, junto a Davinson, Jhon Lucumí y Yerry Mina parecen ser los elegidos constantes por el estratega argentino en esa zona del campo.

Respecto a la situación de Vasco Da Gama, no vive sus mejores días en el Brasileirao. Luego de 17 partidos, ocupa el puesto 17 de la tabla con 16 puntos, es decir, se encuentra en zona de descenso. No obstante, aún tiene partidos pendientes por jugar y eso podría cambiarle el panorama.

