Club sudamericano salvaría la carrera de un titular de Selección Colombia: borrado en Europa

El presente de los jugadores de la Selección Colombia, en el mundo entero, se lleva las miradas de todos. Uno de ellos es Carlos Cuesta, defensor central con constantes llamados a La Tricolor y contrato vigente en Galatasaray de Turquía.

Pero el futuro de Carlos Cuesta estaría lejos de Galatasaray. De hecho, la prensa brasileña lo está vinculando con Vasco da Gama, club dirigido por Fernando Diniz. Las próximas semanas serán claves en cuanto a la operación.

Carlos Cuesta, central colombiano que milita en Galatasaray. | Foto: Getty Images

“Como ya han mencionado otros compañeros, también he oído que el Vasco ha priorizado a un defensa para esa posición. Cruz-Maltino ya está negociando con un jugador para esa posición. Se trata de Carlos Cuesta, del Galatasaray“, contó el periodista Carlos Berbert.

Carlos Cuesta tiene 26 años y llegó a Galatasaray en febrero de 2025. Allí firmó un vínculo hasta junio de 2028. Antes de arribar a Turquía, prestaba sus servicios al Genk de Bélgica, donde tenía buenas actuaciones.

Cabe recordar que Cuesta no es tenido en cuenta en Galatasaray, algo que estaría acelerando su salida. Diniz asoma como un salvavidas en la carrera del joven central colombiano, uno de los preferidos por Lorenzo en la Selección Colombia.

No se conoce con exactitud cómo podría darse el negocio entre Vasco da Gama y Galatasaray. Podría tratarse de un préstamo, pues el jugador ostenta un valor en el mercado de 7 millones de euros.

Galatasaray también tiene en sus filas al colombiano Davinson Sánchez, otro defensor central titular en Selección Colombia. De hecho, es otro jugador tendencia en las últimas semanas, pues a pesar de tener contrato vigente con el cuadro turco, aún no acordarían la renovación.

Cabe recordar que Sánchez brilló en desempeño con Galatasaray en el último curso. Por tanto, el colombiano estaría pidiendo una renovación acorde a su aporte en el equipo, y las partes tratarían de llegar a un punto medio lo más pronto posible.

Así recibiría Vasco Da Gama a Cuesta

Luego de 16 partidos jugados en el Brasileirao, Vasco da Gama toca los puestos de descenso. Asoma en la casilla 17 con 15 puntos, y trata de levantar cabeza para tener un mejor curso en lo que queda de la temporada.

Hubo un respiro para el cuadro de Vasco. Llegó el pasado jueves, 7 de agosto, cuando venció por 3-1 a CSA en los octavos de final de la Copa de Brasil.

Carlos Cuesta entrenando con la Selección Colombia. | Foto: FCF