Tajante afirmación sobre Luis Díaz y el Balón de Oro: desde Colombia no ocultan este pensamiento

El jueves 7 de agosto salió la lista de jugadores nominados al Balón de Oro 2025. El extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz no apareció, situación que generó reacciones en suelo cafetero.

Muchos consideran que el exjugador del Junior de Barranquilla debería haber estado en el escalafón. Aunque Lucho no está de candidato este año, podría estar para el siguiente.

Sobre este tema, precisamente, opinó de manera tajante el periodista deportivo colombiano Antonio Casale, en Espn 360. El comunicador afirmó que dentro de un año debe ser nominado.

“Luis Díaz, dentro de un año, debe estar en la lista de los nominados a Balón de Oro”, manifestó, sin rodeos, Casale, sobre el actual jugador del Bayern Múnich de Alemania.

Si el exfutbolista del Liverpool de Inglaterra logra hacer una gran temporada con su nuevo equipo en Europa, tenga buenas actuaciones con la Selección Colombia, no sería descabellado leer su nombre en la lista.

El Balón de Oro 2025

El joven español Lamine Yamal y los argentinos Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez figuran entre los 30 candidatos al Balón de Oro 2025, en una carrera que parece liderada por el francés Ousmane Dembélé.

Ousmane Dembélé, nominado al Balón de Oro. | Foto: Getty Images via AFP

Al igual que la edición 2024, el prestigioso galardón irá a las manos de un vencedor inédito, ya que ninguno de los candidatos ha recibido previamente el prestigioso premio.

Gracias a los cuatro títulos ganados por París Saint-Germain, entre los que destaca la primera Liga de Campeones de la historia del club, el exjugador de FC Barcelona Ousmane Dembélé es el gran favorito.

En total hay 9 jugadores de PSG nominados, como el guardameta italiano Gianluigi Donnarumma, también nominado al trofeo Yashin al mejor guardameta, el georgiano Khvicha Kvaratskhelia, los portugueses Nuno Mendes, Joao Neves y Vitinha y el español Fabián Ruiz.

Lamine Yamal, con la segunda nominación de su carrera, es el otro gran favorito. Gracias al doblete Copa-Liga con el Barça y a la Liga de Naciones en la que España fue finalista, el atacante de 18 años parece que, como mínimo, mejorará su 8º puesto de 2024. En total son 4 los jugadores de Barça, con Pedri, Robert Lewandowski y el brasileño Raphinha, también en la lista.

Entre los nominados sudamericanos se destaca el capitán de Inter de Milán, Lautaro Martínez, finalista de Liga de Campeones por segunda vez en su carrera, y su compatriota Alexis Mac Allister, campeón de la Premier League con Liverpool.

El brasileño de Real Madrid Vinicius, que el año pasado quedó 2º por detrás del laureado español Rodri, también está entre los nominados. El 22 de septiembre se anunciarán los resultados durante la ceremonia de entrega del Balón de Oro 2025.