A Kompany no le tembló la mano con Luis Díaz: tomó decisión que todo el mundo vio

El director técnico de la escuadra germana tomó esta misma decisión con un referente.

Redacción Deportes
7 de agosto de 2025, 7:41 p. m.
Luis Díaz y su entrenador en el Bayern.
Luis Díaz y su entrenador en el Bayern. | Foto: Getty Images

Este jueves 7 de agosto, Bayern Múnich de Alemania venció 4 goles a 0 al Tottenham Hotspur de Inglaterra por un partido amistoso, que se llevó a cabo en el estadio Allianz Arena.

“El FC Bayern es el ganador de la Telekom Cup 2025. El campeón récord alemán derrotó al actual campeón de la Europa League, el Tottenham Hotspur, en su propio estadio por 4-0. Así, el equipo de Vincent Kompany ganó también el segundo partido de preparación para la temporada 2025/26, seis días después de imponerse por 2-1 al Olympique de Lyon”, comunicó el club bávaro.

Oficializan adiós en el Bayern Múnich de Luis Díaz: se confirmó lo que todos esperaban

Esta es una victoria muy importante para Bayern Múnich, que se perfila como uno de los favoritos a ganar la Bundesliga. También es candidato a pelear la nueva edición de la Uefa Champions League (UCL).

“Ante el magnífico telón de fondo de 72000 espectadores en el Allianz Arena, los locales marcaron el ritmo desde el pitido inicial. Harry Kane (minuto 12) adelantó pronto a su equipo con un merecido gol, que Kingsley Coman (minuto 61), Lennart Karl y Jonah Kusi-Asare (minuto 80) ampliaron tras el descanso”, añadió la institución.

En este compromiso, salió como titular el extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda. Contra Lyon, el exjugador del Junior de Barranquilla había arrancado como suplente.

Fue una decisión importante de Kompany poner como titular al guajiro; al mismo entrenador no le tembló la mano en un tramo del choque para imponer otra postura con Lucho, que vio todo el mundo del fútbol.

Al minuto 65, el director técnico de origen belga sustituyó a todos los jugadores, menos a Luis Díaz y al experimentado arquero Manuel Peter Neuer, acto que se percibe de manera positiva, pues le empieza a dar más confianza al exfutbolista del Liverpool.

Luis Díaz jugó alrededor de 12 minutos más con los canteranos del Bayern Múnich y luego fue sustituido, cuando el partido estaba liquidado. Vincent Jean Mpoy Kompany comienza a ver al colombiano como lo que es: una de sus más grandes estrellas.

Bayern Múnich afina detalles para el inicio de una nueva temporada en el viejo continente. Aunque tiene un plantel completo, no se descarta que en los próximos días realice una nueva compra.

Hasta el momento no se menciona ningún jugador que pueda llegar. Este club es considerado uno de los mejores en la historia del deporte rey, pero cualquier cosa puede pasar en el mercado de pases.

