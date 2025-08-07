Luis Díaz brilla en su primera titularidad con el Bayern Múnich: se lució ante el Tottenham

Luis Díaz gozó de su primer partido como titular en el Bayern Múnich. El colombiano entró en el once inicialista del amistoso contra Tottenham y sumó una buena cantidad de minutos bajo las órdenes de Vincent Kompany, quien lo mantuvo en el campo incluso cuando reemplazó a todas las figuras.

El cuerpo técnico decidió probar otro esquema en el que Lucho conservó su posición como extremo izquierdo. La diferencia es que Michael Olise jugó por el centro, a la espalda de Harry Kane, y su posición por la banda derecha quedó en manos de Kingsley Coman.

Ese cuarteto de atacantes le permitió al Bayern tener más presencia ofensiva y dominar el partido de principio a fin.

De hecho, abrieron muy temprano el marcador a través de Kane. Sobre los 12 minutos, el delantero británico recibió una pelota aérea dentro del área, controló de derecha y definió de zurda para vencer al portero rival.

Überragender Pass von Olise. 🎯 Eiskalter Abschluss von Kane. 🥶



Espaldarazo a Luis Díaz

La cuenta pudo extenderse en la siguiente jugada, pues los bávaros tuvieron una opción clara desde el punto penal que Harry Kane dilapidó tras resbalarse justo antes del remate.

Aunque Luis Díaz no participó en ninguna de las dos, fue un dolor de cabeza para Pedro Porro y dio muestras de las cualidades por las que lo ficharon a cambio de 75 millones de euros.

En un par de ocasiones se descolgó por la banda e hizo levantar a los hinchas de sus asientos, recibiendo las primeras ovaciones de su travesía por Alemania.

Kompany mantuvo la alineación para el segundo tiempo y esa decisión le surtió efecto. Coman marcó un golazo de media distancia para poner el 2-0 a los 61 minutos del compromiso.

Con la ventaja en el marcador, el DT decidió darle descanso a casi todos los titulares. Los únicos que se quedaron en el campo fueron Manuel Neuer y Luis Díaz, una gran muestra de respaldo para el nuevo fichaje.

Luis Díaz viendo el balón durante el amistoso de Bayern Múnich vs. Tottenham | Foto: AFP

Lucho se despidió del partido a los 76 minutos, justo después del tercer gol conseguido por el canterano Lennard Karl en una jugada que inició con el clásico regate del guajiro desde la izquierda hasta el centro del campo.

La cereza sobre el pastel llegó a los 80′ con el tanto de Jonah Kusi-Asare, que decretó el 4-0 definitivo ante Tottenham.

Ovacionado por el Allianz Arena

Díaz salió del campo en medio de una sonora ovación que se escuchó en la transmisión oficial y enmarca las expectativas que tiene la afición sobre su llegada procedente del Liverpool.

La próxima salida del Bayern Múnich está programada para el martes 12 de agosto, cuando disputen otro amistoso más frente a Grasshoper pero, esta vez, en condición de visitante.

Ese será el último exámen de Luis Díaz antes de su debut oficial, disputando la Supercopa de Alemania ante el Stuttgart en el Mercedes-Benz Arena.