Futbolista multicampeón en Europa vaticina qué pasará con Colombia en el Mundial 2026: provocó ilusión

Tras ocho años de ausencia, la Selección Colombia volverá a jugar una Copa Mundial de la Fifa, y será en United 2026. ¿Hasta dónde llegará La Tricolor en la cita orbital? Una voz autorizada en el mundo del fútbol se refirió al respecto.

Se trata de José María Gutiérrez Hernández, más conocido como Guti, exjugador profesional que brilló con Real Madrid y que hoy, a sus 48 años, se deja ver en debates televisivos del deporte balompié; además de dar opiniones a los medios en varios eventos.

Guti fue claro: habló con As Colombia y afirmó que La Tricolor, que dirige Néstor Lorenzo, pinta para llegar a las semifinales del Mundial 2026. Lo hecho en Copa América 2024, y lo demostrado en los últimos años, le da a José María Gutiérrez esa sensación.

“Al final todo puede pasar en un Mundial, a lo mejor empiezas mal y no haces un buen Mundial, pero es verdad que después de ver la última Copa América, donde llegó a la final y compitió con Argentina, es una selección que puede estar en ese cuarteto para estar en esas semifinales”, dijo Guti, tres veces campeón de Champions con el Madrid, y dos veces campeón intercontinental con la misma casa blanca.

Guti Hernández con los colores del Real Madrid. | Foto: Real Madrid via Getty Images

De cumplirse la predicción de Guti, sería la vez que Colombia más lejos llegue a un Mundial. Hasta el momento, el onceno cafetero ha visto como su mejor actuación los cuartos de final en Brasil 2014.

En ese año James Rodríguez descrestó al mundo entero, siendo el goleador de la Copa y firmando actuaciones destacadas que lo pusieron como refuerzo del Real Madrid. Guti, leyenda merengue, se refirió a la importancia del volante cafetero.

“La etapa de James (en España) ya pasó, tuvo su etapa en el Rayo y las cosas no salieron bien. James es un jugador que necesita jugar, necesita la confianza del entrenador para aportar todo lo que puede en el terreno de juego. No creo que sea una opción para James volver a España”. Luego, destacó lo peligroso que puede ser con “el último pase” en ataque.

James Rodríguez, pieza fundamental en Selección Colombia. | Foto: AFP

También habló de Luis Díaz, el guajiro que brilla en Bayern Múnich y que es uno de los más queridos en la Selección Colombia. Lucho, con miras al Mundial, será una carta indispensable para La Tricolor.