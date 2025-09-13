Prensa mundial reacciona al gol de Luis Díaz en la paliza del Bayern Múnich al Hamburgo: anticipan récord

Luis Díaz brilla con luz propia en Bayern Múnich. Este sábado, 13 de septiembre, el equipo bávaro goleó por 5-0 al Hamburgo en la tercera fecha de la Bundesliga 2024-2025. El duelo se desarrolló en el Allianz Arena.

Se trató del regreso de Lucho al Bayern, luego de que prestara sus servicios a la Selección Colombia en la doble fecha eliminatoria de septiembre. Con La Tricolor, Díaz logró su primera clasificación a un Mundial de fútbol.

Luis Díaz venía de actuar con la Selección Colombia. | Foto: AP

Pero Díaz no pasó de largo este sábado, y metió el cuarto en la goleada del Bayern al Hamburgo. Fue al minuto 29 del primer tiempo, cuando sacó un remate de media distancia, desviado por un jugador rival, que se le terminó colando al guardameta Daniel Heuer.

🇨🇴🔥¡GOOL DE LUIS DÍAZ CON BAYER MÚNICH!



🌟 El Guajiro acumula CUATRO GOLES en CINCO PARTIDOS con el equipo alemán.



pic.twitter.com/5Jp0HiGWYU — Toque Sports (@ToqueSports) September 13, 2025

La prensa mundial sigue al pendiente de Lucho, y así reaccionaron tras la actuación del colombiano este sábado:

“Luis Díaz se sumó al marcador” - Kicker

“Luis Díaz se sumó al marcador: el exjugador del Liverpool aprovechó un desvío decisivo en Vuskovic con su disparo lejano”, registraron en el medio referenciado.

Y sobre la victoria general, lanzaron: “El FC Bayern, por lo tanto, mostró cierta clemencia al final y, tras esta victoria por 5-0 ( que consolida su liderato con una diferencia de goles de 14-2 ), centró su atención en su participación en la Champions League contra el Chelsea”.

“Luis Díaz volvió a acaparar los reflectores” - Agence France-Presse

“Luis Díaz volvió a acaparar los reflectores al facturar por tercera jornada consecutiva. Lucho se aseguró que el conjunto bávaro se fuera al descanso con el partido prácticamente decidido al poner el 4-0 parcial en el marcador (29) con una vistosa diana”.

“Luis Díaz compite con Kane y Mbappé por récord goleador en Europa” - ESPN

En ESPN no solo resaltaron la labor hecha por Díaz, si no que apuntaron a que estaría cerca de romper un récord en su reciente llegada al Bayern desde Liverpool.

“Su gol ante Hamburgo en la tercera fecha, con un remate que se desvió y se metió, lo colocó de lleno a Díaz en la lucha por una marca goleadora que por ahora lidera Harry Kane”, arrancaron afirmando.

Harry Kane y Luis Díaz compiten por premio goleador en Europa. | Foto: DeFodi Images via Getty Images