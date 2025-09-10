Luis Díaz aterrizó a sus compañeros de Selección Colombia y soltó mensaje: “No han ganado nada”

Luis Díaz no quiere relajaciones y sigue enfocado en el objetivo principal de la Selección Colombia: prepararse a fondo con el fin de llegar en las mejores condiciones posibles al Mundial de 2026.

A pesar de la alegría por la clasificación y la victoria en Venezuela, Lucho advirtió que el trabajo de todos empieza desde ya.

Cuando le preguntaron sobre el póker de Luis Suárez, su respuesta fue un mensaje para todo el camerino de la Tricolor. “Lo felicité de la manera que lo esperaba porque se ha venido trabajando de muy buena manera”, dijo.

“Aprovecho la oportunidad, nada más me toca decirles que sigan así, que no han ganado nada porque de eso se trata el fútbol, de seguir con los pies sobre la tierra y lo que se viene es más importante en el Mundial. Tenemos por posición dos o tres jugadores y va a ser complicado para el profe”, agregó.

Lucho hizo una petición especial a los delanteros: “Que en su club sigan marcando goles para que los traigan”.

🎥"Felicité a Luis Suárez por los goles, pero debemos prepararnos para el mundial" Luis Díaz, jugador Selección Colombia.🎙️⚽🇨🇴 #LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/cfRquzvwDu — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 10, 2025

Luis Díaz, goleador de la Selección Colombia

Luis Díaz tuvo opciones durante el partido para marcar ante Venezuela, pero no se le abrió el arco como en otras noches.

Desafortunadamente para él, quedó en el segundo lugar de la tabla de goleadores detrás de Leo Messi, que el pasado jueves había anotado por duplicado en la goleada de Argentina contra la vinotinto.

Eso pasa a segundo plano para el guajiro, que anhela un debut histórico en su primer Mundial. “Muy feliz por los que marcaron, la verdad que lo merecían muchísimo. Suárez trabajó de una manera increíble, Córdoba entra y marca...”, señaló.

“Necesitamos de eso también porque en los partidos anteriores se desperdiciaron esas ocasiones y muchos crucificaron a los jugadores. Se pudo salir de esa esa adversidad e hicimos una cantidad de goles que necesitábamos para ganar el partido. Muy feliz por el partido y la clasificación”, añadió el jugador del Bayern Múnich.

Más allá de no poder marcar, Lucho quiere que los demás se destapen en la Selección Colombia faltando pocos meses para la Copa del Mundo.

Luis Díaz fue la principal figura de la Selección Colombia en estas eliminatorias | Foto: AP

Colombia va por el título

Aunque es muy prematuro para ver las opciones de la Selección Colombia en el Mundial, tras la victoria contra Venezuela dejaron claro que le apuntan a lo máximo posible.

James Rodríguez, capitán de la Tricolor, aseguró que el trabajo se hace enfocado en pelear por el título y ser campeones, más allá que Colombia nunca ha pasado de los cuartos de final y ahora competirá contra 16 rivales más por decisión de la Fifa.

Lo positivo es que la Selección Colombia tiene a varios de sus jugadores compitiendo en las mejores ligas de Europa y eso permite que la calidad del plantel se eleve.

Luis Díaz, por ejemplo, está siendo figura en el Bayern Múnich, mientras que Richard Ríos y Jhon Arias empezaron a escribir su historia en el viejo continente.