Delantero de Selección Colombia se confiesa y pide llegar a Nacional: “Es lo que más quiero”

A las afueras del estadio Atanasio Girardot, volvió a insistir sobre su anhelo de llegar al cuadro de Medellín.

Redacción Deportes
28 de octubre de 2025, 1:21 p. m.
Atlético Nacional podría engrosar su nómina con atacante de Selección Colombia para 2026.
Atlético Nacional podría engrosar su nómina con atacante de Selección Colombia para 2026. | Foto: Getty Images

Su pasado en Millonarios no trasnocha en lo más mínimo a Cristian Chicho Arango, pues insiste en su deseo de vestir la camiseta de Atlético Nacional.

Este delantero, con procesos de Selección Colombia durante años pasados, una vez más dio muestra de su amor por el cuadro verde de Medellín.

Sus más recientes declaraciones fueron en el marco del clásico paisa, al que asistió el pasado domingo en la goleada del verdolaga por 5-2.

Allí, con una camiseta del Rey de Copas, se le vio a Arango, quien fue requerido por un medio a las afueras del Atanasio Girardot.

Sobre la posibilidad futura de verlo con la camiseta oficial de Nacional, el mencionado fue claro: “Es lo que más quiero yo, pero todo a su debido tiempo”.

A su vez, no ha negado que las negociaciones en mercados pasados se han generado: “Se ha intentado por parte de las directivas. Ahí sigue la esperanza”.

Para terminar, Arango recalcó en su deseo y llegó hasta a persignarse para que su sueño se cumpla: “Con la ayuda de Dios”.

Presente de Arango en Estados Unidos

Quien surgiese en la cantera de Envigado en 2012 ha tenido una carrera donde los procesos en el exterior han estado intercalados con su estadía en Colombia.

El delantero ha militado en España, Portugal, México, y durante el último tiempo la MLS lo ha acogido.

En Real Salt Lake ha sumado dos temporadas, donde su promedio goleador ha sido alto, con respecto a los partidos que ha jugado.

Cristian Arango, delantero de Real Salt Lake de los Estados Unidos
Cristian Arango, delantero de Real Salt Lake de los Estados Unidos. | Foto: Icon Sportswire via Getty Images

A sus 30 años vive de los mejores momentos de carrera profesional, lo que le haría pensar en que es la etapa justa para aportar a Atlético Nacional de cara a la conquista de títulos.

También vale la pena destacar de Chicho sus procesos junto a la Selección Colombia en tres categorías diferentes.

Estuvo en divisiones menores junto a la Sub-17 y Sub-21, y entre 2021 y 2023 tuvo algunos llamados a la absoluta, donde jugó un total de tres partidos.

“Seguiremos insistiendo”

Atlético Nacional no se muestra apático ante la posibilidad de sumar a Cristian Arango al plantel plagado de estrellas.

Es más, a principios del año en curso el presidente, Sebastián Arango Botero, sentenció que las conversaciones con el jugador se produjeron sin llegar a buen puerto.

“Hablamos muchísimo. Agradecemos por ese amor y esa intención por llegar, que es algo compartido”, reveló.

Aunque el deseo fuese compartido, dinámicas de la negociación no lo permitieron en dicho momento.

“El mercado es complejo en ciertos puntos. Él aún tiene contrato con su equipo en Estados Unidos”, explicaba el directivo.

“Una decisión que trasciende la voluntad de él, como de nosotros”, sumaba dando trasparencia a la situación.

Aunque en dicho momento no se pudo llegar a cabo, Arango Botero no echó al piso las esperanzas del mismo Chicho y de la afición para el futuro.

“Seguiremos insistiendo para que algún día pueda sumarse a Atlético Nacional”, acabó diciendo.

