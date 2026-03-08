Deportes

Chicho Arango publicó su primera foto desde el hospital, tras jugada que lo dejó inconsciente

El delantero salió en ambulancia durante el partido de Atlético Nacional vs. Águilas Doradas por la fecha 10 de la Liga BetPlay.

Redacción Deportes
8 de marzo de 2026, 7:23 a. m.
Chicho Arango antes del choque de cabezas que lo sacó del partido contra Águilas Doradas.
Chicho Arango antes del choque de cabezas que lo sacó del partido contra Águilas Doradas. Foto: Colprensa

Atlético Nacional volvió a la senda victoriosa contra Águilas Doradas y escaló a la tercera casilla de la Liga BetPlay. El conjunto verdolaga pasó la página de la eliminación en la Copa Sudamericana, aunque vivió momentos de nerviosismo por la salud de Cristian ‘Chicho’ Arango.

El delantero antioqueño se estrelló contra la cabeza de Diego Hernández y quedó inconsciente en el campo de juego del Estadio Cincuentenario de Medellín.

La rápida reacción de los médicos evitó que la situación pasara a mayores, aunque Chicho tuvo que retirarse del compromiso para el ingreso de Dairon Asprilla.

Minutos después, las cámaras de la transmisión oficial grabaron al jugador subiendo a una ambulancia con su brazo izquierdo inmovilizado.

En horas de la noche, Chicho Arango se realizó exámenes médicos para descartar algún problema en la cabeza y usó sus redes sociales para hacer un llamado a la tranquilidad de los hinchas de Nacional.

Chicho Arango se pronunció desde el hospital.
Chicho Arango se pronunció desde el hospital. Foto: @chichoarango

“Gracias por todos sus mensajes. Vamos por cosas lindas todos juntos”, expresó en su cuenta oficial de Instagram.

Chicho Arango sufrió una lesión en el brazo izquierdo y también le quedó una herida en la nariz, producto del fuerte choque contra el defensor de Águilas Doradas.

Afortunadamente recobró el conocimiento en el estadio y salió por su propia cuenta rumbo al hospital, donde recibió todos los cuidados del personal médico.

La fecha para su regreso a las canchas dependerá de la evolución y las sensaciones que tenga en los próximos días. Atlético Nacional enfrentará al Junior de Barranquilla este martes en el Estadio Romelio Martínez, partido para el que Chicho Arango quedaría descartado.

Las palabras de Diego Arias

Diego Arias, técnico del cuadro verdolaga, se refirió a la situación de su delantero. “Lo que nos informó el médico es que tuvo un choque, una contusión, y esperamos que no sea nada grave. Él salió consciente del campo, pero algo mareado. Ya nos darán el reporte de cómo fue su evolución”, dijo.

Dairon Asprilla, que ingresó por Arango en el primer tiempo, fue el autor de uno de los goles ante Águilas Doradas. El otro tanto de Atlético Nacional lo marcó Juan Manuel Rengifo.

Nacional se impuso en su visita a Águilas Doradas.
Nacional se impuso en su visita a Águilas Doradas. Foto: Fotógrafo: David Jaramillo.

Arias agradeció el esfuerzo de sus dirigidos para reaccionar tras la derrota contra Millonarios. “Estando presentes en la situación, sabíamos lo importante que era para todos este partido. El juego del miércoles se nos fue y la forma de poder llevar estos días era como fue el juego de hoy. Haciendo una buena actuación, teniendo en cuenta las condiciones del terreno, en una cancha muy compleja por dimensiones y calidad del césped“, expresó.

Mientras su futuro sigue tambaleando, estos tres puntos le dan un respiro. "Sabemos que la victoria no equilibrará lo que sucedió, pero para nosotros es una manera de salir del dolor y creer que juntos, esforzándonos, fortaleciendo lo que en mayoría de grupos llaman familia, es construirlo de verdad. Cuando hay dolor y tristeza es donde más debemos estar unidos“, sentenció.

