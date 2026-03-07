Deportes

Tabla de posiciones de la Liga Betplay, tras la remontada de Atlético Nacional ante Águilas Doradas

El verde de Antioquia subió en la tabla con una victoria muy sufrida en Medellín.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
7 de marzo de 2026, 6:45 p. m.
Nacional se impuso en su visita a Águilas Doradas
Nacional se impuso en su visita a Águilas Doradas Foto: Fotógrafo: David Jaramillo.

En la jornada de este sábado, 7 de marzo, se disputó el encuentro entre Águilas Doradas y Atlético Nacional, correspondiente a la fecha número 10 de la Liga BetPlay Dimayor.

El conjunto verde obtuvo la victoria en condición de visitante, luego de un compromiso marcado por incidentes físicos en el inicio, y logró avanzar algunos puestos en la tabla, a la espera del reinicio de la liga tras el fin de semana electoral.

El desarrollo del juego registró un incidente sobre el minuto 7, cuando el delantero Cristian ‘Chicho’ Arango y el defensor central Diego Hernández chocaron al disputar un balón dividido.

Tras la colisión, ambos futbolistas recibieron atención médica inmediata; el defensor de Águilas Doradas continuó en el campo con un vendaje compresivo, mientras que Arango debió ser retirado de la competencia de manera definitiva, cediendo su lugar a Dairon Asprilla.

Deportes

Mercedes domina la clasificación para el Gran Premio de Australia: así quedó la ‘pole position’

Deportes

Alerta en el Bayern de Luis Díaz: baja delicada días antes del partido de Champions

Fútbol

Inconsciente quedó el Chicho Arango tras un fuerte choque en el partido frente a Águilas Doradas

Deportes

Así fue el más reciente golazo de Luis Suárez: se convirtió en el goleador del campeonato

Deportes

Real Madrid y Barcelona toman nota: Luis Díaz reveló cuál es el secreto del Bayern Múnich

Deportes

Cristiano Ronaldo rompe el silencio sobre su lesión: esto dijo a tres meses del Mundial 2026

Ciclismo

Qué canal transmite la París-Niza 2026: lista oficial de colombianos y favoritos al título

Deportes

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay: Inter de Bogotá empató y Junior falló contra el colero

Deportes

Título de Premier League se inclinó para Arsenal: tabla de posiciones tras fallo del Manchester City

Deportes

Tabla de posiciones tras la derrota del Real Madrid: Barcelona se escapa en la liga española

A pesar de la presión ejercida por el equipo antioqueño tras el cambio, Águilas Doradas logró la apertura del marcador mediante una transición rápida. Fabián Charales envió un centro al área que fue conectado por Jorge Rivaldo, estableciendo el 1-0.

Este resultado se mantuvo hasta el cierre de la primera etapa en el estadio Polideportivo Cincuentenario de Medellín, escenario donde el equipo dorado ejerció como local.

En el segundo tiempo, la dinámica del encuentro cambió. Sobre el minuto 54, Andrés Sarmiento condujo un contraataque que finalizó en una asistencia para Dairon Asprilla, quien definió de primera acción e igualó el marcador.

La remontada se consolidó en el minuto 74, tras una secuencia de pases entre Alfredo Morelos y Jan Manuel Rengifo que permitió a Atlético Nacional anotar el segundo gol.

Durante el último cuarto de hora, la intensidad de las aproximaciones a las áreas disminuyó, lo que permitió que el equipo dirigido aún por Diego Arias conservara la ventaja hasta el pitazo final.

Con este resultado, el conjunto verdolaga ascendió de la sexta a la tercera posición de la liga, superando de forma provisional a Junior de Barranquilla, América de Cali y Deportivo Pasto. Estos equipos no tendrán actividad durante el presente fin de semana debido a la jornada de elecciones legislativas y consultas interpartidistas programadas para mañana domingo 8 de marzo.

Águilas Doradas permanece en la decimoprimera casilla de la clasificación general. La actividad de la liga se reanudará el próximo lunes 9 de marzo con el compromiso entre Millonarios y Cúcuta Deportivo en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Más de Deportes

Mercedes driver George Russell of Britain reacts after winning the qualifying session for the Australian Formula One Grand Prix at Albert Park, in Melbourne, Australia, Saturday, March 7, 2026. (AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake)

Mercedes domina la clasificación para el Gran Premio de Australia: así quedó la ‘pole position’

El equipo de Luis Díaz enfrenta una baja sensible de cara al enfrentamiento por Champions.

Alerta en el Bayern de Luis Díaz: baja delicada días antes del partido de Champions

El delantero Cristian 'Chico' Arango sufrió un fuerte golpe en la cabeza y tuvo que salir del campo de juego.

Inconsciente quedó el Chicho Arango tras un fuerte choque en el partido frente a Águilas Doradas

BRAGA, PORTUGAL - MARCH 07: Luis Suarez of Sporting CP celebrates after scoring his team's second goal during the Primeira Liga match between SC Braga and Sporting CP at Estadio Municipal de Braga on March 07, 2026 in Braga, Portugal. (Photo by Diogo Cardoso/Getty Images)

Así fue el más reciente golazo de Luis Suárez: se convirtió en el goleador del campeonato

Luis Díaz habló para los medios oficiales del Bayern Múnich.

Real Madrid y Barcelona toman nota: Luis Díaz reveló cuál es el secreto del Bayern Múnich

MUNICH, GERMANY - JUNE 07: Cristiano Ronaldo of Portugal speaks to the media during a Portugal Press Conference ahead of the UEFA Nations League 2025 Final between Portugal and Spain at Munich Football Arena on June 07, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Pau Barrena - UEFA/UEFA via Getty Images)

Cristiano Ronaldo rompe el silencio sobre su lesión: esto dijo a tres meses del Mundial 2026

Daniel Felipe Martínez enfrentará a Jonas Vingegaard en la París-Niza 2026

Qué canal transmite la París-Niza 2026: lista oficial de colombianos y favoritos al título

SIENA, ITALY - MARCH 07: Tadej Pogacar of Slovenia and UAE Team Emirates - XRG competes in the breakaway while fans cheers during the 20th Strade Bianche 2026 a 203km one day race from Siena to Siena / #UCIWT / on March 07, 2026 in Siena, Italy. (Photo by Fabio Ferrari - Pool/Getty Images)

Tadej Pogačar sella su primera victoria del 2026: arrasó con el pelotón y dos colombianos

Deportivo Cali en el arranque de esta temporada 2026-l.

Confirman el principal candidato a ser nuevo técnico del Deportivo Cali: “Gusta demasiado”

Noticias Destacadas