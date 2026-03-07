En la jornada de este sábado, 7 de marzo, se disputó el encuentro entre Águilas Doradas y Atlético Nacional, correspondiente a la fecha número 10 de la Liga BetPlay Dimayor.

El conjunto verde obtuvo la victoria en condición de visitante, luego de un compromiso marcado por incidentes físicos en el inicio, y logró avanzar algunos puestos en la tabla, a la espera del reinicio de la liga tras el fin de semana electoral.

El desarrollo del juego registró un incidente sobre el minuto 7, cuando el delantero Cristian ‘Chicho’ Arango y el defensor central Diego Hernández chocaron al disputar un balón dividido.

Tras la colisión, ambos futbolistas recibieron atención médica inmediata; el defensor de Águilas Doradas continuó en el campo con un vendaje compresivo, mientras que Arango debió ser retirado de la competencia de manera definitiva, cediendo su lugar a Dairon Asprilla.

A pesar de la presión ejercida por el equipo antioqueño tras el cambio, Águilas Doradas logró la apertura del marcador mediante una transición rápida. Fabián Charales envió un centro al área que fue conectado por Jorge Rivaldo, estableciendo el 1-0.

Este resultado se mantuvo hasta el cierre de la primera etapa en el estadio Polideportivo Cincuentenario de Medellín, escenario donde el equipo dorado ejerció como local.

En el segundo tiempo, la dinámica del encuentro cambió. Sobre el minuto 54, Andrés Sarmiento condujo un contraataque que finalizó en una asistencia para Dairon Asprilla, quien definió de primera acción e igualó el marcador.

🟢⚽ ¡Lo dio vuelta Atlético Nacional! ¡Gran jugada de Morelos y definición de Rengifo para poner el 2-1!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/Z4CA11NNFi — Win Sports (@WinSportsTV) March 7, 2026

La remontada se consolidó en el minuto 74, tras una secuencia de pases entre Alfredo Morelos y Jan Manuel Rengifo que permitió a Atlético Nacional anotar el segundo gol.

Durante el último cuarto de hora, la intensidad de las aproximaciones a las áreas disminuyó, lo que permitió que el equipo dirigido aún por Diego Arias conservara la ventaja hasta el pitazo final.

Con este resultado, el conjunto verdolaga ascendió de la sexta a la tercera posición de la liga, superando de forma provisional a Junior de Barranquilla, América de Cali y Deportivo Pasto. Estos equipos no tendrán actividad durante el presente fin de semana debido a la jornada de elecciones legislativas y consultas interpartidistas programadas para mañana domingo 8 de marzo.

Águilas Doradas permanece en la decimoprimera casilla de la clasificación general. La actividad de la liga se reanudará el próximo lunes 9 de marzo con el compromiso entre Millonarios y Cúcuta Deportivo en el estadio Nemesio Camacho El Campín.