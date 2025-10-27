Atlético Nacional se hizo en la noche del pasado domingo con el clásico paisa ante su rival histórico, Independiente Medellín. Si bien hubo momentos del juego en los que pudo sentirse apretado por el rival, al término de los 90 minutos lo sacó adelante con un resultado amplio de 5-2.

Varios protagonistas hubo en el compromiso, pero sin duda el que más destacó fue Marino Hinestroza.

Marino Hinestroza dejó atrás críticas que había tenido por su nivel en Nacional. | Foto: Colprensa

Otros cuantos ‘capos’ de los verdes estuvieron en campo. Uno al que se le pedía de más desde hace varios partidos era a Edwin Cardona. Este jugó un clásico ante DIM de un rendimiento alto. Fue calificado con un 8.0, siendo uno de los más altos del ataque verdolaga.

A lo largo de los 75′ que estuvo en el campo de juego, el 10 se hizo destacar por haber dado dos de las cinco asistencias para gol de Nacional.

Nacional se fue en silencio del Atanasio

Si bien el ambiente parecía propicio para el conjunto ganador en la fecha 17, a estos se les vio nuevamente apáticos con la prensa.

Por segunda vez en menos de 10 días, los jugadores del equipo paisa pasaron sin dar declaraciones a los medios de comunicación que allí estaban.

Ante la salida de todo el plantel sin explicación alguna ante los periodistas, les mencionaron si se mantenía la ‘huelga’ que ya se había visto frente a Once Caldas, por Copa.

#ZONAMIXTA 👋 | Varios jugadores de Atlético Nacional pasaron por la zona mixta tras el clásico. Aunque no ofrecieron declaraciones, se mostraron sonrientes y saludaron cordialmente a la prensa. pic.twitter.com/ytRqzgADri — NOTICIAS DEL VERDE (@NOTICIASDEVERDE) October 27, 2025

Ahí fue cuando Cardona habló como líder del grupo y lanzó un certero recado. “No hay huelga de nada, ¿cuál huelga?”, soltó Edwin.

Alfredo Morelos fue otro a los que insistentemente se le pedía hablar, pero este solo pasó sonriente y alzando los pulgares en muestra de satisfacción por la victoria.

En las grabaciones de varios medios quedó evidenciado el malestar de los comunicadores, quienes decían: “¿Un minuto de silencio?, pero si ganaron".

Esta situación pareciera tener un trasfondo más grande que solo uno, o dos juegos sin hablar de parte de los jugadores de Nacional.

Se trataría de una decisión colectiva del grupo luego de haber sido suspendido el goleador, Morelos, por unas declaraciones de semanas atrás.

Este castigo de parte de la dirigencia del Fútbol Profesional Colombiano, es lo que estaría llevando a los futbolistas a mantener silencio ante la prensa de Medellín.

En rueda de prensa sí hablaron

Andrés Sarmiento, quien acudió con el entrenador, Diego Arias a la rueda de prensa, fue el único en dar declaraciones a los medios que acudieron al Atanasio Girardot.

Sumamente correcto en sus palabras, el atacante que marcó uno de los cinco goles se mostró satisfecho por su trabajo y el de todo Nacional.

“La unión que hemos tenido es lo que nos ayuda a sacar estos resultados. En familia vamos a conseguir los objetivos”, apuntó de entrada.

“Es el fruto de cada entreno. Los muchachos se entregaron y ahí está el resultado”, añadió dando valor a lo hecho por sus colegas.