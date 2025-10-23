Jugadores de Atlético Nacional levantan tierrero por lo hecho en el Atanasio Girardot: quedó grabado

En absoluto silencio se fueron los jugadores de Atlético Nacional, luego de haber logrado su clasificación a la siguiente ronda de Copa BetPlay, ante Once Caldas.

Medios de la ciudad de Medellín esperaron, como es habitual al término del juego, a los protagonistas para recopilar respuestas en zona mixta.

Los jugadores de Nacional no dieron declaraciones en zona mixta en solidaridad con Alfredo Morelos.

"Nos multan si hablamos" indicó Camilo Candido.#VamosMiVerde #BitácoraVerdolaga pic.twitter.com/ZBA6lZm1JS — Néstor Restrepo J. (@NestorHRpo) October 23, 2025

Uno a uno fueron saliendo los deportistas, sin acercarse ninguno a los micrófonos de los medios presentes.

El único que respondió algo de manera muy informal fue el uruguayo Camilo Cándido, quien de lejos lanzó: “Nos multan si hablamos”.

Alfredo Morelos sería la razón

Esta corta, pero contundente frase del charrúa, dio a entender que su silencio era a raíz de la sanción que se le impuso a Alfredo Morelos.

Vale recordar que el atacante fue castigado por la División Mayor del Fútbol Colombiano con dos semanas sin poder jugar junto a los verdes.

Este correctivo se dio luego de haber aceptado que engañó a un juez durante un penal de semanas atrás, ante Boyacá Chicó.

Declaraciones condenatorias

El mismo día de la polémica, a los micrófonos de Win Sports, el delantero justificó su actuar diciendo que “era muy inteligente”.

“Ya tenía la posición ganada. El defensor sabe, porque yo hablo con él y le digo: ‘Ya te gané la posición y me agarras’. Obviamente, yo siento el contacto y me tiro”, apuntó.

“Yo soy muy inteligente en ese tipo de jugadas y bueno, gracias a Dios se logró el penalti”, completó el delantero cordobés.

Dichas declaraciones se convirtieron en un punto de partida para investigar el caso a fondo, así como también hacerlo con los jueces de dicho partido.

Nicolás Gallo, quien permanecía en el VAR durante el día que Morelos hizo lo mencionado, también fue condenado y hasta la fecha, no se le levanta el castigo.

Nacional se enruta en Liga

Después de lo que fue resolver la llave de Copa BetPlay ante Once Caldas donde salió ganador por un global de 3-0.

Ahora el conjunto verdolaga se centra nuevamente en lo que será su participación en la próxima fecha de Liga BetPlay.

El cuadro de Medellín se juega este fin de semana el clásico paisa ante su rival de toda la vida en el estadio Atanasio Girardot.

Panorámica del Clásico Paisa entre Medellín y Nacional. | Foto: Colprensa

Será un enfrentamiento de los más interesantes, dado que los poderosos ya están clasificados a la siguiente fase, mientras que los verdes aún les falta un triunfo para certificar su cupo a los ocho.

De acuerdo a la programación organizada por Dimayor, el compromiso se llevará a cabo el próximo domingo, 26 de octubre, desde las 6:30 p. m.

En la tabla de posiciones, Independiente Medellín es colíder del certamen con 31 puntos, al igual que Atlético Bucaramanga y Junior de Barranquilla.