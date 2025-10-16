Deportes
Nacional anuncia tajante medida tras la sanción de la Dimayor a Morelos
Por medio de sus redes sociales, Atlético Nacional emitió un comunicado oficial donde se refirió a las medidas que va a tomar ante la sanción de la Dimayor a Morelos.
Este jueves, 16 de octubre de 2025, Atlético Nacional anunció la medida que tomará luego de que Dimayor suspendiera y multara a su delantero Alfredo Morelos, por “inducir al árbitro a error” en el penal que le pitó el árbitro Jairo Mayorga al verde, ante Boyacá Chicó, por la fecha 14 de Liga BetPlay.
“La institución evaluará los recursos procedentes para la defensa de sus derechos y los del jugador, confiando en que los órganos competentes actúen con objetividad para que así prevalezca la justicia deportiva”, anunció Nacional como medida sobre la sanción de Dimayor a Morelos.
Así las cosas, se vienen días clave en cuanto al tema. Nacional muestra que no se quedará con los brazos cruzados, y se basa en que el penal que presuntamente le hicieron a Morelos, y que después acabó en gol, fue ratificado por el VAR (Nicolás Gallo) y el central Mayorga.
“Expresamos nuestro total desacuerdo con la sanción impuesta a Alfredo Morelos. Los hechos y el procedimiento reglamentario evidencian que la decisión arbitral fue adoptada por el árbitro central tras un análisis conjunto con el equipo VAR, conforme al Protocolo IFAB”, añade Nacional.
Además, son claros: “Atribuir al jugador la supuesta acción de “inducir al árbitro a error” carece de sustento técnico y jurídico. No es posible afirmar que un futbolista haya influido indebidamente en una decisión que fue adoptada luego de un proceso colegiado y reglado, apoyado en evidencia tecnológica. Pretender lo contrario equivale a desconocer el papel del VAR como herramienta que garantiza justicia, corrige errores manifiestos y respalda la autoridad arbitral mediante información objetiva".
¿Cuál fue la sanción de Dimayor a Morelos?
En la noche del jueves, 16 de octubre de 2025, Dimayor emitió su resolución No. 103 de 2025. Allí sentenció la suerte de Morelos, dándole una considerable suspensión y una millonaria multa.
“El Comité decidió sancionar al señor Alfredo José Morelos Avilez, jugador del registro del Club Atlético Nacional S.A., la sanción mínima consistente en suspensión de dos (2) semanas y multa de sesenta (60) SMLMV, equivalentes a ochenta y cinco millones cuatrocientos diez mil pesos ($85.410.000), por incurrir en la infracción descrita en el literal f) del artículo 64 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la 14ª Fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2025, entre el Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club S.A. y el Club Atlético Nacional S.A.“, afirmó el ente máximo del FPC.