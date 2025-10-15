Dimayor sanciona drásticamente a Morelos por el penal contra Boyacá Chicó: suspensión y esta es la multa

A Alfredo Morelos le cayó una dura sanción por parte de Dimayor, confirmada este miércoles, 15 de octubre, tras el polémico penal que presuntamente le cometieron, ante Boyacá Chicó, el pasado 5 de octubre, por la fecha 14 de la Liga BetPlay (Tunja).

Dimayor decidió suspender a Morelos por dos semanas y multarlo con una suma de 85.140.000 pesos colombianos (60 SMLMV). Por supuesto, se levantó todo tipo de comentarios en redes sociales al respecto.

Penal de Alfredo Morelos en el Boyacá Chicó vs. Nacional sigue teniendo repercusiones. | Foto: Izq: Getty Images / Der: YouTube: Federación Colombiana de Fútbol

“Sancionar al señor Alfredo José Morelos Avilez, jugador del registro del Club Atlético Nacional S.A. (“Nacional”) con suspensión de dos (2) semanas y multa de sesenta (60) SMLMV equivalentes a ochenta y cinco millones cuatrocientos diez mil pesos ($85.410.000), por incurrir en la infracción descrita en el literal f) del artículo 64 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la 14ª Fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2025, entre el Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club S.A. y el Club Atlético Nacional S.A.“, reza en el comunicado de Dimayor.

¿Por qué sancionaron a Morelos?

A los 90+1′ del partido referenciado, Morelos cayó en el área de Boyacá Chicó y el central, Nicolás Gallo, pitó penal a favor del equipo del delantero (Atlético Nacional). Desde los 12 pasos, el mismo Alfredo Morelos no falló, puso el 1-1 definitivo y rescató un punto importante para el verdolaga en la tabla de posiciones.

A pesar de que la jugada fue revisada por el VAR en el partido, y los jueces concretaron pena máxima, después la polémica estalló. Hubo debate porque se veía una supuesta simulación de Morelos, razón que acabó siendo comprobada y por eso lo sancionan.

Dimayor citó la comunicación remitida por la CAN: “Del análisis efectuado se determina que la acción en referencia debe ser catalogada como simulación, toda vez que, si bien se evidencia un contacto, este no configura una infracción conforme a las Reglas de Juego. Se observa además que el jugador magnifica el contacto, induciendo a un error que incidió directamente en el resultado final del encuentro. En atención a lo anterior, esta Comisión solicita se adopten las medidas que correspondan, de acuerdo con las competencias y procedimientos establecidos”.