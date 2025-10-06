Suscribirse

Sacan audios VAR del penal de Alfredo Morelos y hay más confusión: esto dicen los jueces

Jairo Mayorga echó hacia atrás su decisión, luego de que uno de los miembros del VAR se empeñara en que fue penal para Atlético Nacional.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

6 de octubre de 2025, 11:10 p. m.
Audios VAR del penal otorgado a Alfredo Morelos para el empate de Nacional.
Audios VAR del penal otorgado a Alfredo Morelos para el empate de Nacional. | Foto: YouTube (Federación Colombiana de Fútbol) Audios VAR Boyacá Chicó vs. Atlético Nacional - Fecha 14 Liga BetPlay DIMAYOR II-2025

Un fin de semana más lleno de polémica en el Fútbol Profesional Colombiano; esta vez producto de un controvertido penal que le otorgaron a Atlético Nacional.

Jairo Mayorga, juez central, fue quien en un primer momento había dicho no, pero tras el llamado del VAR este decidió reversar su decisión y beneficiar a los verdes.

Audios del VAR no dan claridad

En Colombia la herramienta sigue siendo todo un tema de polémica por la manera en que es usado, y también lo es, por las formas cómo los jueces dictaminan las decisiones finales.

En las redes sociales de la Federación Colombiana de Fútbol ante el revuelo de una nueva acción polémica, estos dieron a conocer los audios VAR durante este 6 de octubre.

En la explicación introductoria de este tipo de contenidos explican: “El árbitro desde su lectura y posicionamiento decide no infracción”.

Mayorga en primera instancia no es quien da la pena máxima, quien lo hace es “el VAR utilizando sus mejores ángulos y velocidades, considera una infracción”, explican.

Adicional a eso, en las grabaciones se escucha una opinión de uno de los miembros de la cabina, quien cree que Morelos: “Se deja caer”.

Entre tanto, otro de los jueces se sienta en pensar que “hay una sujeción clara. Lo está abrazando, nunca va por el balón y lo está agarrando”.

Contexto: Atlético Nacional se pronunció sobre la elección del nuevo técnico: hay comunicado oficial

Ahí es que empieza el ‘tire y afloje’ entre colegiados, pues ninguno de los dos que está en el VAR se encuentra de acuerdo con el otro.

“Observo que coloca el brazo, pero no está jalando como tal la camiseta”, apunta el empeñado que es penal.

Finalmente, y para dar resolución a lo sucedido, piden que el central del juego sea quien tome la última palabra. “Tengo una decisión dividida”, le apuntan a Mayorga.

“Voy a cambiar la decisión. Lo sujeta y claramente es penal”, acaba diciendo el árbitro central del partido.

Morelos se enorgullece

De viveza pudo haber ganado Alfredo Morelos el penal. En declaraciones postpartido, el atacante explicó cómo actuó para terminar saliendo beneficiado de dicha acción.

“Ya tenía la posición ganada. El defensor sabe por qué yo hablo con él y le digo: ‘Ya te gané la posición y me agarras’. Obviamente, yo siento el contacto y me tiro”, dijo aceptando el engaño a la terna arbitral.

Alfredo Morelos habló sobre el polémico penal que le pitaron a Atlético Nacional
Alfredo Morelos habló sobre el polémico penal que le pitaron a Atlético Nacional | Foto: Captura Win Sports

“Yo soy muy inteligente en ese tipo de jugadas y bueno, gracias a Dios se logró el penalti”, completó el delantero cordobés.

Boyacá Chicó a través de miembros de su club criticó que el cuadro verde hubiese actuado de la manera en que lo hizo: “Nacional no necesita que le regalen nada“.

Contexto: Goleador se le ofreció a Atlético Nacional: lo sueña y se daría si Alfredo Morelos se va

“Con la calidad, con la cantidad de jugadores que tiene, son jugadores complejos, un equipo complejo, y nosotros con nuestras herramientas somos un equipo humilde, sencillo, trabajador, luchador y eso nos desmotiva”, agregó al malestar por la forma en que Nacional sacó el empate.

“Queda uno con impotencia, porque esa falta en Copa Libertadores, en un torneo Mundial, no se pita, yo creería que no se pita, porque es una jugada de forcejeo normal del partido”, completan.

