Goleador se le ofreció a Atlético Nacional: lo sueña y se daría si Alfredo Morelos se va

Para muchos jugadores es un sueño vestir la camiseta de Atlético Nacional. Uno que recientemente lo dijo de manera pública fue Jeison Medina, colombiano que milita en Ecuador.

Este tuvo una charla con el espacio de Planeta Fútbol, donde no descartó en lo más mínima que pudiera emprender su vuelta al balompié colombiano.

Aunque pudo solo dejar en el aire dicho propósito, fue directo al ofrecerse al cuadro antioqueño para cuando sea el tiempo de volver a Colombia.

Jeison Medina aportó con un gol a la clasificación de Liga de Quito ante São Paulo en Copa Libertadores. | Foto: Getty Images

“Uno piensa la posibilidad de volver a Colombia, también está el sueño de algún día poder vestir la camiseta de Atlético Nacional, porque no se me ha dado la posibilidad, pero estoy muy contento en Ecuador”, dijo de cara al futuro.

En la actualidad el presente de Medina con Liga de Quito es inmejorable. Hace semanas nada más dieron el batacazo al clasificar a las semifinales de Copa Libertadores.

Ante São Paulo, en el Morumbí, el cafetero fue el verdugo de los brasileños tras marcarles uno de los goles que le dio la clasificación a los suyos.

Para quienes se ilusionen actualmente con este traspaso, Medina los aterrizó al decir que, de momento, no es viable.

“Estoy transcurriendo el tercer año en Ecuador; hace seis meses Liga de Quinto compró mis derechos deportivos, pero antes de que pasara tuve varios sondeos de Colombia, pero siento que acá he encontrado mi lugar”.

A pesar de negarse de manera temporal, a finales del año en curso empezará un nuevo mercado de fichajes y Nacional deberá definir continuidades en su plantel.

Continuidad de Alfredo Morelos en Nacional

Actualmente, el ‘Búfalo’ Morelos es parte de Atlético Nacional, pero sus derechos siguen perteneciendo al Santos de Brasil.

Cerca del fin del préstamo que está estipulado para el goleador, quien manda en la ficha del jugador ha empezado a tomar decisiones importantes.

Alfredo Morelos, figura de Atlético Nacional. | Foto: AFP

Una de las últimas determinaciones de parte de los santistas fue abrir la puerta a que si el jugador quiere irse vendido, podría hacerlo.

Según lo comentado por el periodista de ESPN, Julián Capera, “Santos abrió formalmente canal de negociación con Atlético Nacional por Alfredo Morelos”.

Al parecer, una vuelta al Peixe es una situación que no estaría contemplada por parte de las directivas brasileñas. En sus planes está vender y recibir el dinero por Morelos.

Adicional a esto, también se menciona cuál es el deseo del jugador que se ha acoplado de manera correcta a la disciplina de Nacional.

“El equipo brasileño priorizará ofertas para venta definitiva de sus derechos. La voluntad del jugador es permanecer con el equipo antioqueño”, agregan.

Alfredo Morelos, delantero titular de Atlético Nacional. | Foto: Getty Images

Este panorama parece ser favorable para seguir viendo en 2026 a Morelos en Atlético Nacional, pero en caso de que las cuestiones se compliquen, una chance de los verdes es mirar al mencionado Medina.