Giro drástico en Atlético Nacional: confirman última decisión sobre el reemplazo de Gandolfi

Diego Arias gana enteros como el posible reemplazo de Javier Gandolfi. Aunque sigue designado en calidad de entrenador interino, su debut por la Liga Betplay 2025-II cambió los planes en la junta directiva.

Los jugadores están contentos con la gestión del nuevo técnico y eso se ve reflejado en los resultados. Hace dos semanas vencieron a Unión Magdalena en Santa Marta (2-3) y el sábado pasado cortaron la racha negativa como locales ante Millonarios (2-0).

Arias recibió aplausos de la afición en el Estadio Atanasio Girardot y recuperó la confianza de varios jugadores que estaban borrados en el proceso anterior.

Ese ambiente renovada dentro del camerino le ha permitido llamar la atención de la dirigencia, que cada vez se convence de dejarlo en el cargo hasta final de año.

Diego Arias, técnico interino de Atlético Nacional | Foto: @nacionaloficial

Respaldo a Diego Arias

Hace unas semanas atrás, la idea de Atlético Nacional era mantener negociaciones activas con los candidatos extranjeros que estaban en carpeta.

Sin embargo, los resultados bajo las órdenes de Diego Arias provocaron un giro drástico al interior de las oficinas del cuadro verdolaga.

“La idea está. No quiere decir que todos opinen lo mismo, pero está sobre la mesa”, señaló la periodista Pilar Velásquez en Clásico Paisa. “Ya no están tan cerrados a traer un técnico extranjero que termine el año y empiece los cuadrangulares... Ya están considerando la idea de que Diego Arias se quede hasta diciembre”.

Por lo pronto, el ‘Caballo’ continuará al mando del equipo profesional y dirigirá este domingo en la visita al Boyacá Chicó en Tunja por la fecha 14 del campeonato.

“Entre la baraja de candidatos está dejar a Diego Arias terminando el semestre”, completó Velásquez. “No hay consenso, pero la idea está”, sentenció.

Atlético Nacional marcha en la quinta posición del campeonato con 23 puntos. Después de la derrota contra Atlético Bucaramanga en los escritorios por el uso de cuatro extranjeros, todo parecía complicarse para la clasificación a cuadrangulares.

No obstante, Arias recuperó la sonrisa entre los hinchas y sumó seis puntos que les permitieron acomodarse en la tabla. De hecho, si se dan una serie de resultados, el equipo antioqueño podría terminar este fin de semana como líder del campeonato o al menos igualando la línea del Junior de Barranquilla.

Jugadores contentos con el DT

Una de las razones por las que la directiva piensa dejar a Diego Arias es el concepto de los jugadores, que hablan maravillas de su nuevo DT.

“Trabajo al 100, cada trabajo es al 100. El grupo está muy motivado y se vio reflejado. El grupo viene muy bien, muy motivado, trabajando para lo que se viene para darle alegrías a nuestra gente”, declaró Alfredo Morelos en zona mixta.