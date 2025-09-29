Alfredo Morelos tiene los días contados como jugador de Atlético Nacional. A menos que el cuadro verdolaga logre llegar a un acuerdo, el Búfalo cumplirá su contrato hasta diciembre y volverá a Santos.

Según la prensa brasileña, Morelos solo se quedará en Nacional si hay la intención de comprar su pase. De lo contrario, escucharán ofertas para venderlo en el mes de enero.

La hinchada del equipo antioqueño pide a gritos que se haga un esfuerzo económico por su goleador, sin embargo, las negociaciones no han avanzado lo suficiente.

Morelos, mientras tanto, se enfoca en terminar el campeonato y sumar otro título a su palmarés en Atlético Nacional.

Alfredo Morelos, delantero de Atlético Nacional. | Foto: AFP

Esto dijo Alfredo Morelos

Luego de la victoria contra Millonarios, a Alfredo Morelos le preguntaron si quiere quedarse y su respuesta fue clara con un mensaje a los altos mandos del club.

“Yo soy muy feliz. Si mi familia es feliz, Alfredo Morelos es feliz, los compañeros me quieren, los directivos me quieren, los dueños me quieren, entonces... Yo siempre he dicho, uno cuando hace las cosas bien, labora bien, se vienen bonitas cosas”, indicó.

El Búfalo le apunta a todo en este segundo semestre. “La mentalidad que tenemos es buscar los dos títulos, fue lo que pensamos cuando quedamos eliminados de la Copa Libertadores. Es un grupo que viene unido, con la mentalidad de hacer las cosas bien”, aseguró.

A Morelos le preguntaron sobre su postura para la renovación y dejó todo en manos de la dirigencia. “Cuando uno es feliz en una parte, uno se quiere quedar. Todo lo que he hecho en esta temporada que he estado acá me he sentido muy feliz marcando, asistiendo y demostrándole a la gente quién es Alfredo Morelos”, apuntó.

“Ojalá Dios permita que en diciembre, con los dos títulos, se dé esa buena noticia también (su renovación). Ahí estamos todos contentos con esa situación”, declaró.

Morelos no descarta que pueda entrar en la carrera para ser convocado al Mundial 2026 con la Selección Colombia. “Hay que seguir trabajando con mucha humildad y sacrificio”, sentenció.

A puertas de clasificar

Atlético Nacional escaló a la quinta posición gracias a su victoria en la fecha 13 y está a tres victorias de sentenciar la clasificación a los cuadrangulares semifinales.

Diego Arias, técnico interino, suma dos victorias desde que asumió las riendas y seguirá al mando del equipo hasta nueva orden.

La dirección deportiva se ha tomado con calma las negociaciones para conseguirle reemplazo a Javier Gandolfi. La posibilidad de que Arias termine el 2025 como entrenador está latente y dependerá de los próximos compromisos que vienen por delante.