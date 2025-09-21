Técnico debutó en Atlético Nacional: así le fue contra Unión Magdalena por Liga BetPlay

Diego Arias debutó como director técnico interino de Atlético Nacional de Medellín, este domingo 21 de septiembre, por la fecha 12 de la Liga BetPlay del segundo semestre del año.

El conjunto verde y blanco, en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta, se vio las caras con Unión Magdalena. En el escenario deportivo no hubo una gran cantidad de hinchas.

En el papel, por plantilla, el equipo candidato para llevarse el triunfo era Atlético Nacional. Pero por nivel de juego, en la antesala el favoritismo no estaba tan alto.

El primer tiempo fue pobre por parte de los dos equipos. La escuadra paisa, aunque intentaba, no podía llegar con peligro al arco rival y el club, dueño de casa, tampoco pudo hacer nada para animar las cosas.

La etapa complementaria fue diferente. Antes de los 10 minutos, al 7, Atlético Nacional abrió el marcador con gol de Edwin Cardona. Alfredo Morelos lo asistió.

Rápido, al minuto 16 del segundo tiempo, Unión Magdalena, a través de Ricardo Márquez, estampó la igualdad. De ahí en adelante, ninguno de los dos equipos pudo hacer daño letal.

Pero en el tiempo de adición, el lateral derecho Andrés Felipe Román, que estuvo con Colombia en la última doble fecha de eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, marcó el segundo tanto de Nacional.

El compromiso, entonces, acabó 2 goles a 1 a favor del paisa. Diego Arias debuta con triunfo en el banquillo ‘verdolaga’. Es un triunfo, sin lugar a dudas, vital para Atlético Nacional.

NAL 🆚 UNI |⏱️| 90+5' | 1-2 | Finaliza la fecha 12, en el Sierra Nevada.



¡VICTORIA PARA EL VERDE! 💪💚

Con este resultado, el ‘verdolaga’ quedó de manera momentánea en la cuarta posición de la tabla de la Liga BetPlay con 20 puntos. Unión Magdalena se ubicó de dieciséis con 11 unidades.

Entre otras cosas sobre Atlético Nacional, el sábado 20 de septiembre, Javier Gandolfi se pronunció tras su salida de la institución, a través de su cuenta oficial de Instagram.

“A todos los verdolagas, les escribo a modo de cierre de este ciclo formando parte de esta gran institución. Llegamos con mucha ilusión y hemos trabajado con la máxima dedicación y profesionalismo, descubriendo día a día y en cada rincón, dentro y fuera de Colombia, lo que significa la enorme pasión por este club”, dijo.