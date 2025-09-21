Suscribirse

Reinaldo Rueda dijo cómo debe ser el nuevo director técnico de Atlético Nacional

Reinaldo Rueda supo marcar la historia del conjunto paisa.

Redacción Deportes
21 de septiembre de 2025, 6:02 p. m.
MEDELLIN, COLOMBIA - JULY 27: Reinaldo Rueda coach of Atletico Nacional lifts the trophy after a second leg final match between Atletico Nacional and Independiente del Valle as part of Copa Bridgestone Libertadores 2016 at Atanasio Girardot Stadium on July 27, 2016 in Medellin, Colombia. (Photo by Gabriel Aponte/LatinContent via Getty Images)
Reinaldo Rueda levantó la Copa Libertadores con Nacional en 2016. | Foto: LatinContent via Getty Images

En entrevista con Telemedellín, el experimentado director técnico colombiano Reinaldo Rueda Rivera dijo cómo debe ser el nuevo entrenador de Atlético Nacional de Medellín.

Rueda expresó que el nuevo estratega de la escuadra paisa, tras la salida del argentino Javier Gandolfi, debe ser auténtico e impregnar a los jugadores del plantel de la grandeza de la institución.

Creo que el perfil del entrenador de Atlético Nacional debe ser auténtico y debe convencer a la nómina de la grandeza del equipo“, aseguró, sin rodeos, el entrenador de 68.

Habrá que esperar para conocer cuál será el director técnico elegido por Nacional para tomar las riendas del club de cara a lo que será el remate de la Liga BetPlay del segundo semestre del año.

Uno de los que estaría en carpeta sería el argentino Pablo Guede, del cual se dijo, algunos periodistas, que Reinaldo Rueda fue la persona que se lo recomendó al conjunto ‘verdolaga’.

Pero Reinaldo Rueda, en la entrevista en cuestión, aseguró que no recomendó a este estratega. “Desde ayer (miércoles 17 de septiembre) sus colegas, periodistas de toda Colombia, me han consultado sobre el tema y como les digo yo; primero, que Atlético Nacional es una organización grandísima, con una infraestructura administrativa única, desde el punto de vista deportivo tiene una comisión técnica de mucho respeto”, expresó.

Contexto: Pablo Guede, quien suena para dirigir a Atlético Nacional, fue acusado de “tráfico de influencias”

“Segundo, que yo soy profesor, soy entrenador y tercero, que yo no soy agente ni representante de nadie, y menos Atlético Nacional va a pedirme a mí un concepto o me ha consultado algo. Yo no sé de donde salió eso”, añadió.

Pero eso sí, Reinaldo Rueda señaló que sí conoce al director técnico e incluso, valoró la trayectoria que ha tenido este en países como Chile y México, además de Argentina.

“Yo a Pablo lo conocí en Chile, es un hombre de una gran trayectoria, desde Palestino en Chile, San Lorenzo (Argentina), Colo Colo, después Morelia (México), después Tijuana. Pablo es un hombre muy profesional, muy simpático, pero yo no he tenido contacto con nadie de Atlético Nacional”, manifestó.

“Es una pena que la profesión de ustedes, que es tan digna, que admiro tanto, que la respeto tanto, algunos colegas de ustedes la desprestigien con esas ligerezas. No le hace bien al fútbol, no le hace bien a nadie”, terminó Reinaldo.

