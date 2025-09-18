Suscribirse

Reinaldo Rueda lanza pulla al periodismo y desmiente que recomendó al entrenador Pablo Guede a Atlético Nacional

El experimentado director técnico no se guardó nada.

Redacción Deportes
19 de septiembre de 2025, 12:39 a. m.
Palabras de Reinaldo Rueda. | Foto: @Telemedellin/Getty Images

En las últimas horas, algunos periodistas colombianos aseguraron que Reinaldo Rueda Rivera recomendó al director técnico argentino Pablo Guede a Atlético Nacional de Medellín.

Sin embargo, el mismo experimentado estratega, que sacó al club paisa como campeón de la Copa Libertadores de América del año 2016, se pronunció en una entrevista y desmintió la información.

Incluso, no se guardó nada para lanzar una fuerte pulla a algunos periodistas. Rueda empezó asegurando que desde el miércoles 17 de septiembre lo han buscado para aclarar el tema.

Desde ayer sus colegas, periodistas de toda Colombia, me han consultado sobre el tema y como les digo yo; primero, que Atlético Nacional es una organización grandísima, con una infraestructura administrativa única, desde el punto de vista deportivo tiene una comisión técnica de mucho respeto”, dijo, en Telemedellín.

El día que Reinaldo Rueda casi toma el lugar de Néstor Lorenzo en Selección Colombia.
Reinaldo Rueda con la Selección Colombia. | Foto: Getty Images

Luego, dejó claro que no es representante de nadie, indicando que en ningún momento recomendó la llegada de Pablo Guede al banquillo del conjunto verde y blanco.

“Segundo, que yo soy profesor, soy entrenador y tercero, que yo no soy agente ni representante de nadie, y menos Atlético Nacional va a pedirme a mí un concepto o me ha consultado algo. Yo no sé de donde salió eso”, manifestó, sin rodeos.

Pablo Guede durante su estancia en Argentina
Pablo Guede durante su estancia en Argentina. | Foto: Getty Images

Después, a pesar de reconocer que sabe del entrenador en cuestión, volvió a enfatizar que ningún miembro de Atlético Nacional de Medellín se puso en contacto con él.

“Yo a Pablo lo conocí en Chile, es un hombre de una gran trayectoria, desde Palestino en Chile, San Lorenzo (Argentina), Colo Colo, después Morelia (México), después Tijuana. Pablo es un hombre muy profesional, muy simpático, pero yo no he tenido contacto con nadie de Atlético Nacional”, aclaró.

Por último, dijo que es una verdadera pena que algunos periodistas colombianos desprestigien, una profesión que, según Reinaldo Rueda Rivera, admira y respeta tanto.

Es una pena que la profesión de ustedes, que es tan digna, que admiro tanto, que la respeto tanto, algunos colegas de ustedes la desprestigien con esas ligerezas. No le hace bien al fútbol, no le hace bien a nadie”, sentenció.

De esta manera, Rueda despeja dudas sobre el asunto. Guede puede terminar llegando a Atlético Nacional, sí, pero queda la constancia que el vallecaucano no fue el hombre que lo recomendó. Se esperan anuncios de la institución en las próximas horas o siguientes días, sobre el nuevo técnico que terminará llegando.

