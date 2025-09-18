Atlético Nacional busca con prontitud cerrar su director técnico tras la salida durante la semana en curso de Javier Gandolfi.

Entre los perfiles que se manejan, todo parece indicar que los argentinos siguen llamando la atención, por encima de los colombianos como Leonel Álvarez.

Atlético Nacional aguarda por entrenador tras la salida de Javier Gandolfi | Foto: Colprensa

A lo largo de las últimas horas, quien más ha tomado fuerza, al punto que se ha puesto como el candidato número 1 es el de 50 años, Pablo Guede.

Sin un renombre fuerte en Colombia, el mencionado ya cuenta con una vasta experiencia en países como España, Chile, Argentina, Arabia y México.

Pablo Guede, de 50 años; es de origen argentino. | Foto: Getty Images

Historial como DT para Guede

Sus inicios como entrenador se dieron en El Palo, en España, en donde estuvo a lo largo de tres años (2010-2013).

Después de esto volvió a su país de origen para dirigir al Nuevo Chicago de la tercera división de Argentina, con el que logró el título al término del año.

Esa exitosa experiencia solo le duró un año, pues luego fue requerido por Palestino de Chile, con el que hizo un proceso de tres temporadas.

Al finalizar este paso por el balompié austral, desde San Lorenzo lo vieron y contrataron. En un año nada más, se quedó ad portas el título nacional; quedó segundo.

Colo Colo de Chile le propuso para volver a Chile. Guede aceptó y fue de menos a más, hasta que en 2017 se le dio el título de la Primera División de Chile.

Múltiples pasos por Sudamérica fueron suficientes para Guede en 2018, cuando Al-Ahli de Arabia Saudita le tentó y este se fue.

En Medio Oriente las cosas no salieron como estaba previsto, por lo que ante una primera propuesta del balompié de México decidió aceptarla.

Pablo Guede cuenta con pasos como entrenador en España, Chile, Argentina, Arabia y México | Foto: Getty Images

Monarcas Morelia fue su primer club en suelo manito, donde no logró mayores réditos para su carrera como entrenador.

Al término del segundo año en Morelia pasó a Tijuana. En los Cholos tampoco la pasó bien y tras un par de temporadas saltó a Necaxa.

En la escuadra de Aguascalientes volvió a repetir la historia que venía cosechando años atras, con rendimientos bajos que lo dejaban en los últimos lugares de la tabla de posiciones.

Tras tres clubes distintos en menos de siete años en México, Málaga de España le requirió para que los dirigiera en 2021. Allí, una vez más, no se quedó más de dos años y tampoco logro siquiera el top 10.

Argentinos Juniors de Argentina para 2023 le propuso y allá fue. Dos años fueron suficientes para demostrar que los títulos no llegarían tampoco en este histórico de Buenos Aires.

En 2025 Guede recayó Puebla, de México, con los que tampoco ha logrado destacarse. En el Clausura fue puesto 17 y en el torneo que actualmente se juega dejó al equipo 18, en finales de agosto pasado.

Con todo, este expediente a cuestas es que ahora desembarcaría en Atlético Nacional, donde por sus ideales de juego las directivas lo ven como el hombre ideal.