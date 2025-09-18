Esposa del técnico que suena para Atlético Nacional confirmó negociaciones: “En manos de Dios”

Atlético Nacional espera la llegada de su nuevo técnico, luego de destituir a Javier Gandolfi y dejar el equipo en manos de Diego Arias como interino.

En las últimas horas, se consideró al argentino Pablo Guede como cerrado; sin embargo, las negociaciones continúan sin un candidato elegido.

La única certeza es que Nacional busca en el exterior, pues no considera que las opciones disponibles en Colombia se ajusten a su proyecto deportivo.

Otro de los nombres en carpeta es el de Vicente Sánchez, que está libre tras su reciente salida de Cruz Azul en México.

Ninguna de las partes implicadas había confirmado el interés, pero la esposa de Vicente, Paula Gómez, encendió las redes con una publicación en su cuenta de Instagram.

“En manos de Dios”

Gómez citó una publicación en la que se habla de Vicente Sánchez como “uno de los más fuertes candidatos para dirigir al Atlético Nacional” en lo que resta de 2025 y el próximo año.

Además de hacerle ruido a dicha noticia, la esposa del técnico uruguayo agregó un mensaje para “todas las personas y periodistas que me han preguntado”.

“Todo está en manos de Dios, el propósito divino es más importante que el terrenal”, agregó.

Este jueves, después de todo el revuelo que ha causado su reacción al interés de Nacional, Paola Gómez publicó un par de historias junto a Vicente Sánchez.

La primera fue entrenando en el gimnasio y la otra tomando un café en un sitio tranquilo.

Mientras tanto, en el cuadro verdolaga discuten la mejor opción para entregarle las llaves del club y encausar un proyecto que se cortó abruptamente por los resultados de Gandolfi.

Vicente Sánchez podría ser uno de los candidatos para dirigir a Atlético Nacional. | Foto: Getty Images

Debate en Nacional

Cabe recordar que la principal opción de Nacional para dirigir en 2025 era Efraín Juárez, pero el mexicano se terminó yendo por desacuerdos con la dirección deportiva.

Luego llegó Gandolfi y fue campeón de la Superliga en Bucaramanga, aunque su proceso no colmó las expectativas de la hinchada, que pidió un cambio de timonel como consecuencia de la eliminación en octavos de final de la Copa Libertadores.

La dirigencia lo respaldó como pudo, hasta que la situación se hizo insostenible. El cuerpo técnico de Gandolfi cometió el error de alinear a cuatro extranjeros, situación que está prohibida por el reglamento de la Dimayor.

Eso significó que perdieran por 3-0 en los escritorios, dejando otra anécdota para el olvido en 2025.

La baraja de candidatos tiene varios nombres, entre ellos el de Vicente Sánchez, que tiene en su palmarés el título de la Copa de Campeones de la Concacaf.

En Cruz Azul dirigió 28 partidos con un balance de 18 victorias, ocho empates y solo dos derrotas. Su salida se habría dado por presuntos desacuerdos con la dirigencia cementera, que decidió ponerle fin a un proceso de buenos resultados pese a la molestia de la hinchada.