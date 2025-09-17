Última noticia en Atlético Nacional: sueltan verdad detrás de negocio con técnico argentino

Atlético Nacional de Medellín ya tendría nuevo director técnico. El argentino Pablo Guede, de 50 años, sería el estratega elegido para tomar las riendas del club paisa. Ya habría un acuerdo verbal.

“Acuerdo verbal entre Atlético Nacional y el argentino Pablo Guede para ser el nuevo director técnico. Se espera su llegada a la ciudad en el transcurso de la semana”, dijo el periodista Juan David Londoño, a través de su cuenta oficial de X.

Sin embargo, la periodista Pilar Velásquez, de Win Sports, aseguró, también en X, que el negocio no estaría cerrado. Señaló, además, que no es el único estratega que busca Nacional.

“Guede no está cerrado, no es el único que evalúa Atlético Nacional”, informó, sin rodeos, la reconocida comunicadora. El asunto del nuevo entrenador del equipo verde y blanco surge después de que, el martes 16 de septiembre, se anunciara de manera oficial la salida del argentino Javier Gandolfi. Habrá que esperar para conocer qué terminará sucediendo con este asunto tan importante para el fútbol profesional colombiano.

“Atlético Nacional informa a la opinión pública, a nuestra hinchada y a los medios de comunicación: Tras un proceso de evaluación adelantado en los últimos días, la institución y el director técnico Javier Gandolfi, junto a su cuerpo técnico, han decidido de mutuo acuerdo dar por terminada su vinculación con Atlético Nacional”, informó la escuadra antioqueña.

“Durante este tiempo, la relación con el profesor Gandolli se caracterizó por el respeto, el profesionalismo y la disposición permanente de poner su conocimiento y experiencia al servicio de nuestro provecto. A Javier y a su cuerdo técnico les expresamos nuestro agradecimiento por su trabajo y les deseamos los mejores éxitos en sus futuros proyectos personales y profesionales”, agregó.

Diego Arias, que quedó campeón de la Copa Libertadores de América 2026, será, hasta que se anuncie un director técnico, el entrenador interino del conjunto verde y blanco.

“Les agradecemos profundamente por su acompañamiento constante, por el aliento en cada escenario y por sostener con pasión la grandeza”, dejó el club como mensaje a su hinchada.