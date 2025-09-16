Dimayor tomó decisión final por los cuatro extranjeros de Nacional ante Bucaramanga: castigo doble

En la noche de este martes, 16 de septiembre, Dimayor lo hizo oficial: castigó a Atlético Nacional por haber puesto a jugar cuatro extranjeros, en el duelo ante Bucaramanga, por la fecha 11 de la Liga BetPlay 2025-ll.

Dicho compromiso se jugó el pasado sábado, 13 de septiembre, en el Atanasio Girardot de Medellín. Fue victoria 1-0 para el leopardo, pero durante unos minutos el verde de Antioquia jugó con cuatro extranjeros en cancha: Camilo Cándido (Uruguay), Billy Arce (Ecuador), Facundo Batista (Argentina) y Juan Bauza (Argentina).

Eso no está permitido, por tanto, Dimayor le dio a Nacional un castigo doble: multa económica por 28 millones de pesos y perder el partido 3-0.

“Sancionar al Club Atlético Nacional S.A. con derrota por retirada o renuncia con un marcador (0 – 3) en favor del Club Atlético Bucaramanga S.A. conforme el artículo 34 del CDU de la FCF y multa de veintiocho millones cuatrocientos setenta mil pesos ($28.470.000), por incurrir en la infracción contenida en el literal g) del artículo 83, por los hechos ocurridos en el partido disputado por la 11ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2025 entre el Club Atlético Nacional S.A. y el Club Atlético Bucaramanga S.A.“, reza la web oficial de Dimayor.