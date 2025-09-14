Suscribirse

Despiste de Gandolfi podría salirle caro a Nacional: Bucaramanga buscaría en el escritorio ventaja que afectaría al cuadro verde

Este sábado Bucaramanga sorprendió a domicilio al Atlético Nacional.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

14 de septiembre de 2025, 3:17 p. m.
Javier Gandolfi en la línea durante el partido de Atlético Nacional vs. Bahía
Javier Gandolfi se refirió al tema en la rueda de prensa. | Foto: Colprensa

Tras la derrota de Nacional 0-1 frente a Bucaramanga, los entrenadores de ambos equipos participaron de la respectiva rueda de prensa posterior al encuentro.

Allí, Javier Gandolfi, estratega verdolaga, respondió una pregunta incómoda que habría dejado en evidencia una posible infracción al reglamento por parte de Atlético Nacional.

La duda radicaba si el entrenador había tenido en cuenta que, durante un corto pasaje del encuentro, el equipo antioqueño tuvo cuatro jugadores extranjeros en el terreno de juego, violando lo que dice el reglamento de la Dimayor en su artículo 39.

Javier Gandolfi, DT de Atlético Nacional
Javier Gandolfi, DT de Atlético Nacional | Foto: Captura ESPN

¿Qué extranjeros estuvieron en campo?

El error se cometió promediando la segunda mitad: desde el inicio estuvieron el uruguayo Camilo Cándido y el argentino Juan Bauzá. Para el periodo complementario, en el minuto 46, ingresó el también uruguayo Facundo Batista, y al 73 saltó a la cancha el ecuatoriano Billy Arce, configurándose así una falta clara al reglamento.

Aunque en el minuto 76 Cándido fue sustituido, alcanzaron a estar en cancha cuatro jugadores extranjeros, por lo que Gandolfi entregó explicaciones en rueda de prensa.

“La respuesta es muy corta, cuando decido realizar el cambio en ningún momento tuve en cuenta que teníamos los tres en el campo de juego, y obviamente, no hay excusas y lo hablaré con el cuerpo técnico que no puede pasar, no hay mucho que agregar”, dijo Gandolfi ante los periodistas, en lo que pareciera ser un mea culpa.

Bucaramanga sorprendió al Atlético nacional en el Atanasio Girardot por la Liga BetPlay
Alfredo Morelos desperdició penal para igualar el compromiso. | Foto: Nacional vs Bucaramanga - Atanasio Girardot - Fotógrafo: David Jaramillo.

Al respecto, el técnico del Bucaramanga, Leonel Álvarez, también se refirió al tema y aseguró que, aunque en el terreno de juego lograron la victoria 0-1, no se pueden pasar por alto las faltas al reglamento. Por ello, probablemente recurrirán a las autoridades del fútbol para lograr dos goles más a su favor, pues la penalidad para Nacional sería perder el compromiso por un 0-3.

“Creo que Nacional jugó dos minutos con cuatro extranjeros. Nosotros vamos a límite del reglamento, es un tema pendiente: si podemos ganar dos goles más, vamos por eso”, dijo Álvarez.

Cabe señalar que el reglamento de la Dimayor señala que “se podrán mantener en el terreno de juego un máximo de tres (3) jugadores extranjeros”, por lo que cualquier conducta contraría derivaría en sanciones y multas.

Reclamos de la hinchada a Gandolfi

Aunque Nacional ha estado entre los ocho clasificados en lo que va del la Liga BetPlay 2, la hinchada verdolaga le ha venido exigiendo a Gandolfi mayor regularidad, teniendo en cuenta que el equipo quedó eliminado de la Copa Libertadores y que tiene una nómina superior a la de muchos equipos en Colombia.

Sobre el encuentro, el argentino destacó el papel de Aldair Quintana, arquero del Bucaramanga, quien fue la figura tras atajar un penalti a Alfredo Morelos y mantener su arco en cero.

Leonel Álvarez debe recomponer el camino de Bucaramanga en Libertadores.
Leonel Álvarez, técnico del Atlético Bucaramanga. | Foto: AFP

“A generar, a intentar, hoy 26 disparos, donde nueve fueron al arco y el arquero rival le dieron figura. Con 10 jugadores, cuando el partido estaba 0-1, son esos partidos que una vez más no nos premian porque, sacando el gol, David (Ospina) tuvo una situación en que pudo participar. Después lo fuimos a buscar, con aciertos, con errores; no tuvimos esa solidez en el último cuarto para terminar mejor las jugadas. La tristeza que siente esa gente es la que sentimos todo; lo intentamos y nos quedamos con las manos vacías”, indicó el entrenador verdolaga.

“Lastimosamente, por detalles y situaciones, después de trece partidos, nos encontramos la derrota. Seguiremos trabajando, el grupo está bien, estoy ilusionado con que este pequeño bache que tuvimos lo vamos a revertir en el siguiente partido”, agregó durante su participación en rueda de prensa.

