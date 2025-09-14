Messi quiso lucirse con penal a lo Panenka, pero el arquero rival lo dejó en ridículo: su equipo cayó goleado

El Inter Miami cayó el sábado por 3-0 ante el Charlotte FC en una noche para el olvido del astro argentino Lionel Messi, que falló un penalti a lo Panenka, durante una jornada de la MLS que también vio brillar al alemán Thomas Müller y al surcoreano Son Heung-min.

El joven delantero israelí Idan Toklomati marcó los tres tantos del Charlotte FC, que igualó el récord de nueve victorias consecutivas en la liga norteamericana (MLS) establecido por el Seattle Sounders en 2018.

Messi, titular desde el arranque, echó de menos a su socio Luis Suárez, ausente en el césped del Bank of America Stadium.

Messi con Inter Miami. | Foto: Getty Images

El ariete uruguayo cumplió el primero de sus tres partidos de suspensión por su participación en la riña posterior a la final de la Leagues Cup, en la que escupió a un miembro del cuerpo técnico del Seattle Sounders.

“Me preocupa, perdimos 3-0”, dijo el DT del Inter, Javier Mascherano, en rueda de prensa. “Teníamos la ilusión de jugar un buen partido y volver a la victoria para generar confianza”.

“Es lo que nos toca vivir ahora, no fue la noche que queríamos. Tratar de levantarnos rápido, el martes tenemos otro partido duro”, agregó, en alusión al reencuentro con el Seattle Sounders, esta vez por la MLS.

Messi, confiado y sin suerte

Cuando el marcador seguía en blanco, el árbitro sancionó penalti por un derribo del francés Djibril Diani sobre Messi.

El astro argentino tomó la pelota en el minuto 32, pero su lanzamiento picado por el centro de la portería fue adivinado por el croata Kristijan Kahlina, que desvió primero la pelota con la mano derecha y luego la atrapó.

❌ Inter Miami, Lionel Messi'nin kaçırdığı bu penaltının ardından Charlotte FC'ye 3-0 yenildi.



⚽️⚽️⚽️Ev sahibine galibiyeti hat-trick yapan 21 yaşındaki Idan Toklomati getirdi.pic.twitter.com/NI3DWeXAh3 — GazeteNefesSpor (@GazeteNefesSpor) September 14, 2025

La celebración en el estadio fue completa cuando solo dos minutos después los locales armaron un fulminante contragolpe con el que Toklomati anotó el primer gol.

“No podemos ser injustos y agarrarnos del penal, si hay alguien que nos ayudó a ganar en la temporada ha sido Leo”, manifestó el Jefecito.

Nada más arrancar el segundo tiempo, Charlotte tomó de nuevo mal parada la defensa de Miami y Toklomati volvió a encontrarse sin marca para colocar el 2-0 en el minuto 47.

El argentino Tadeo Allende, quien sustituyó a Suárez en el once inicial, tuvo un mano a mano en el minuto 73 que resolvió el experimentado Kahlina.

En el minuto 80, el Inter se quedó con un jugador menos por la expulsión del joven central argentino Tomás Avilés por doble amonestación y en el 84 Toklomati completó su triplete desde el punto de penalti.

Müller brilla en su cumpleaños

Con este tropiezo el Inter cayó a la octava posición de la Conferencia Este con 46 puntos, a 11 unidades del líder Philadelphia Union, pero con tres partidos menos.

El Union, ya clasificado a los playoffs, se llevó el sábado una de las palizas de la temporada a manos del Vancouver Whitecaps por un marcador de 7-0.

El alemán Thomas Müller, recientemente aterrizado en la escuadra canadiense, anotó un hat trick con el que celebró su cumpleaños 36.

La exhibición de la exestrella del Bayern de Múnich comenzó con dos goles de penalti en los minutos 29 y 45+1 y culminó con un cabezazo en el área pequeña en el 88.

Los Whitecaps aseguraron así su presencia en las eliminatorias de la MLS, que se pondrán en marcha el 22 de octubre.

En otro de los juegos destacados, Son Heung-min solo necesitó de 54 segundos para abrir el marcador del triunfo de Los Angeles FC (LAFC) 4-2 ante el San Jose Earthquakes.

Thomas Müller marcó triplete con el Vancouver Whitecaps. | Foto: Getty Images

El excapitán del Tottenham firmó el tercer gol más rápido del LAFC en temporada regular al aprovechar un pase de la muerte del ucraniano Artem Smolyakov en un juego disputado en el Levi’s Stadium, hogar de los San Francisco 49ers de la NFL.

El gabonés Denis Bouanga convirtió después un triplete para el LAFC con el que igualó a Carlos Vela como máximo goleador histórico del cuadro angelino, ambos con 93 dianas.