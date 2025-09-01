Luis Suárez escupió a entrenador rival: video desata la indignación en Estados Unidos

Luis Suárez, delantero uruguayo del Inter Miami, encendió la polémica en Estados Unidos por sus acciones luego de la final de la Leagues Cup contra Seattle Sounders.

En un video captado por la transmisión oficial, se ve el momento en que Suárez discute con uno de los miembros del cuerpo técnico rival y pierde la cabeza al punto de lanzarle un escupitajo directo al rostro.

Aunque algunos de sus compañeros de equipo trataron de calmarlo, no evitaron que la imagen saliera en televisión nacional y desatara una ola de comentarios en su contra.

Inter Miami cayó goleado a manos de Seattle Sounders (3-0) y Luis Suárez fue neutralizado por la defensa del conjunto local, encabezada por el colombiano Yeimar Gómez.

Cuando sonó el pitazo final, Suárez explotó contra uno de los entrenadores del equipo rival y se le fue encima con actitud retadora.

El arquero Oscar Ustari llegó corriendo a separarlos, sin embargo, el uruguayo no se quedó con el enojo y reaccionó escupiendo directo al rostro de su adversario.

Lo cierto es que el partido estuvo ‘picante’ de principio a fin. A Lionel Messi también se le vio enojado por momentos, mientras que Sergio Busquets agredió con un puñetazo al mexicano Obed Vargas.

Javier Mascherano, técnico del Inter Miami, habló sobre lo sucedido en medio de las celebraciones del Seattle Sounders. “No tengo nada que decir porque la verdad es que estaba lejos de las acciones y no sé lo que pasó”, dijo.

“A nadie le gusta que al final del partido haya este tipo de acciones, también cuando hay una reacción, puede ser que haya una provocación”, justificó.

Aunque en el momento no recibió tarjeta roja porque los árbitros estaban en otra zona del campo, Luis Suárez podría ser sancionado de oficio por parte de las autoridades disciplinarias de la MLS.

Ante el revuelo que ha causado su escupitajo, hinchas de otros equipos piden que sea un castigo ejemplar por la gravedad de lo sucedido contra una persona que es aparentemente mayor.

El goleador charrúa, de 38 años, ha protagonizado numerosas polémicas sobre el césped a lo largo de su extraordinaria carrera.

En 2011, defendiendo el uniforme del Liverpool fue acusado por el francés Patrice Evra, defensor del Manchester United, de lanzarle insultos racistas, un caso por el que El Pistolero fue sancionado ocho partidos.

También provocó escándalos con varios mordiscos a rivales, especialmente con el que le propinó al zaguero italiano Giorgio Chiellini durante la fase de grupos del Mundial Brasil-2014.

Derrota del Inter Miami

La reacción de Luis Suárez enmarcó lo que fue una noche para el olvido del Inter Miami. Las garzas nunca se encontraron sobre el campo de juego y sufrieron una dolorosa goleada (3-0) en la batalla por el título de la Leagues Cup.

Cuando arriesgaron por el empate, Seattle estuvo efectivo y sentenció la victoria a su favor.

“Intentamos ir creciendo, lamentablemente nos marcaron un gol en la primera parte. En el segundo tiempo, mejoramos muchísimo, dominamos, tuvimos ocasiones para poder empatarlo. Al final el resultado 3-0 es demasiado abultado por lo que pasó en el partido”, admitió Mascherano.