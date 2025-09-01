Suscribirse

Deportes

Luis Suárez escupió a entrenador rival: video desata la indignación en Estados Unidos

El uruguayo vuelve a estar en el ‘ojo del huracán’ por lo sucedido en la final de la Leagues Cup disputada por Inter Miami y Seattle Sounders.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

1 de septiembre de 2025, 11:54 a. m.
Luis Suárez discutiendo con un miembro del cuerpo técnico de Seattle Sounders
Luis Suárez discutiendo con un miembro del cuerpo técnico de Seattle Sounders | Foto: Captura Apple TV

Luis Suárez, delantero uruguayo del Inter Miami, encendió la polémica en Estados Unidos por sus acciones luego de la final de la Leagues Cup contra Seattle Sounders.

En un video captado por la transmisión oficial, se ve el momento en que Suárez discute con uno de los miembros del cuerpo técnico rival y pierde la cabeza al punto de lanzarle un escupitajo directo al rostro.

Contexto: Decepción para Lionel Messi en la final de la Leagues Cup: un colombiano le arruinó la noche

Aunque algunos de sus compañeros de equipo trataron de calmarlo, no evitaron que la imagen saliera en televisión nacional y desatara una ola de comentarios en su contra.

Inter Miami cayó goleado a manos de Seattle Sounders (3-0) y Luis Suárez fue neutralizado por la defensa del conjunto local, encabezada por el colombiano Yeimar Gómez.

Cuando sonó el pitazo final, Suárez explotó contra uno de los entrenadores del equipo rival y se le fue encima con actitud retadora.

El arquero Oscar Ustari llegó corriendo a separarlos, sin embargo, el uruguayo no se quedó con el enojo y reaccionó escupiendo directo al rostro de su adversario.

Lo cierto es que el partido estuvo ‘picante’ de principio a fin. A Lionel Messi también se le vio enojado por momentos, mientras que Sergio Busquets agredió con un puñetazo al mexicano Obed Vargas.

Javier Mascherano, técnico del Inter Miami, habló sobre lo sucedido en medio de las celebraciones del Seattle Sounders. “No tengo nada que decir porque la verdad es que estaba lejos de las acciones y no sé lo que pasó”, dijo.

“A nadie le gusta que al final del partido haya este tipo de acciones, también cuando hay una reacción, puede ser que haya una provocación”, justificó.

Aunque en el momento no recibió tarjeta roja porque los árbitros estaban en otra zona del campo, Luis Suárez podría ser sancionado de oficio por parte de las autoridades disciplinarias de la MLS.

Ante el revuelo que ha causado su escupitajo, hinchas de otros equipos piden que sea un castigo ejemplar por la gravedad de lo sucedido contra una persona que es aparentemente mayor.

Inter Miami forward Luis Suárez, third from left, is separated from Seattle Sounders players and staff as Sounders midfielder Kalani Kossa-Rienzi, center right facing, holds a staff member back during a fight after the Sounders won the Leagues Cup final soccer match Sunday, Aug. 31, 2025, in Seattle. (AP Photo/Lindsey Wasson)
Pelea entre jugadores al final del partido de Inter Miami vs. Seattle Sounders | Foto: AP

El goleador charrúa, de 38 años, ha protagonizado numerosas polémicas sobre el césped a lo largo de su extraordinaria carrera.

En 2011, defendiendo el uniforme del Liverpool fue acusado por el francés Patrice Evra, defensor del Manchester United, de lanzarle insultos racistas, un caso por el que El Pistolero fue sancionado ocho partidos.

También provocó escándalos con varios mordiscos a rivales, especialmente con el que le propinó al zaguero italiano Giorgio Chiellini durante la fase de grupos del Mundial Brasil-2014.

Contexto: Liverpool confirma el fichaje más caro de su historia: hay acuerdo por 150 millones de euros

Derrota del Inter Miami

La reacción de Luis Suárez enmarcó lo que fue una noche para el olvido del Inter Miami. Las garzas nunca se encontraron sobre el campo de juego y sufrieron una dolorosa goleada (3-0) en la batalla por el título de la Leagues Cup.

Cuando arriesgaron por el empate, Seattle estuvo efectivo y sentenció la victoria a su favor.

“Intentamos ir creciendo, lamentablemente nos marcaron un gol en la primera parte. En el segundo tiempo, mejoramos muchísimo, dominamos, tuvimos ocasiones para poder empatarlo. Al final el resultado 3-0 es demasiado abultado por lo que pasó en el partido”, admitió Mascherano.

Ahora se fijan otros objetivos para después del parón internacional. “Queremos llegar lo más alto posible e intentar ganar la MLS Cup”, indicó el DT.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Chicago está al borde de la intervención militar y operaciones masivas del ICE: “Es uno de los lugares más peligrosos del mundo”

2. Néstor Lorenzo revela por qué cambió de decisión sobre Dayro Moreno: contó la verdadera razón

3. Miles respondieron al llamado de una familia humilde: así nació la quinceañera viral que impacta en redes

4. Alias Jimmy, el ‘sucesor’ de Dumar, entregó su ubicación para abatirlo: pelean la jugosa renta de las extorsiones en las disidencias

5. Daniel Quintero propone regalar lavadoras si se convierte en presidente en 2026: “Las mujeres no tienen que lavar ropa a mano”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Luis SuárezInter MiamiEstados Unidos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.