Liverpool confirma el fichaje más caro de su historia: hay acuerdo por 150 millones de euros

Arne Slot ya no tendrá excusas para pelear por el bicampeonato en la Premier League. Después de varias semanas intentándolo, la dirigencia de Liverpool consiguió un acuerdo total por el fichaje de Alexander Isak.

El delantero sueco se declaró en rebeldía con el Newcastle, equipo que recibió la oferta hace unas semanas atrás y se negaba a desprenderse de él hasta conseguir un reemplazo de kilates.

Esta semana anunciaron la llegada del alemán Nick Woltemade y dieron vía libre para las negociaciones con el Liverpool.

A falta de pocas horas para que cierre el mercado de fichajes en Europa, Alexander Isak alista maletas para viajar a la respectiva revisión médica con los reds.

Alexander Isak, nuevo fichaje del Liverpool | Foto: AP

150 millones de euros por Isak

Fabrizio Romano, el periodista deportivo más famoso del mundo, aseguró que el acuerdo entre Liverpool y Newcastle es un hecho.

Alexander Isak se convertirá en el fichaje más caro de la historia para los reds, una marca que solo le apunta a ganarlo todo en la presente temporada.

“¡Alexander Isak al Liverpool, here we go! Acuerdo cerrado por 130 millones de libras (150 millones de euros). Un fichaje récord para la Premier League", indicó Fabrizio en sus redes sociales.

En esa misma publicación confirmó que Isak está “de camino hoy a realizarse pruebas médicas como nuevo jugador del Liverpool tras un contrato de larga duración acordado hace meses”.

Por más que el sueco estuvo relacionado con otros clubes como Barcelona o PSG, ya tenía una decisión tomada. “Para Isak siempre fue sólo Liverpool”, sentenció Fabrizio Romano.

Día redondo para Liverpool

Con esta noticia se cierra un día redondo para el Liverpool, que esta mañana venció al Arsenal (1-0) en un duelo directo por el liderato de la Premier League.

Aunque el empate parecía lo más justo por lo visto sobre el campo de juego, Dominik Szoboszlai se inventó un golazo de media distancia para decretar la victoria a favor de los locales.

“Si jugamos este partido 10 veces más de la misma manera, creo que empatamos ocho veces, lo ganamos una vez y el Arsenal lo gana una vez porque fue un partido sin incidentes, lo que a veces también es positivo porque ambos equipos estuvieron muy bien en reposo, defensa y ataque”, analizó Arne Slot.

Ambos tuvieron opciones claras de marcar, pero el único gol del partido fue una obra de arte originada en los pies de Szoboszlai.

“Luego necesitas un momento mágico, el que nos dio Dominik, y que nos permitió ganar un partido que, como acabo de decir, normalmente habría terminado en empate. Pero no estoy de acuerdo contigo en lo del primer partido. Por cierto, creo que merecimos totalmente ganar el partido contra el Bournemouth”, sentenció.