Suscribirse

Deportes

Liverpool confirma el fichaje más caro de su historia: hay acuerdo por 150 millones de euros

Otro sacudón al mercado de fichajes en Europa, faltando pocas horas para el cierre de inscripciones en la Premier League.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

1 de septiembre de 2025, 12:38 a. m.
LIVERPOOL, ENGLAND - AUGUST 31: Arne Slot manager of Liverpool looks on prior to the Premier League match between Liverpool and Arsenal at Anfield on August 31, 2025 in Liverpool, England. (Photo by Gaspafotos/MB Media/Getty Images)
Arne Slot, técnico del Liverpool FC | Foto: Getty Images

Arne Slot ya no tendrá excusas para pelear por el bicampeonato en la Premier League. Después de varias semanas intentándolo, la dirigencia de Liverpool consiguió un acuerdo total por el fichaje de Alexander Isak.

El delantero sueco se declaró en rebeldía con el Newcastle, equipo que recibió la oferta hace unas semanas atrás y se negaba a desprenderse de él hasta conseguir un reemplazo de kilates.

Esta semana anunciaron la llegada del alemán Nick Woltemade y dieron vía libre para las negociaciones con el Liverpool.

A falta de pocas horas para que cierre el mercado de fichajes en Europa, Alexander Isak alista maletas para viajar a la respectiva revisión médica con los reds.

Newcastle's Alexander Isak celebrates with teammates after scoring his side's first goal during the English League Cup soccer match between Newcastle United and Arsenal at St. James' Park stadium in Newcastle, England, Wednesday, Feb. 5, 2025. The goal later was disallowed. (AP Photo/Jon Super)
Alexander Isak, nuevo fichaje del Liverpool | Foto: AP

150 millones de euros por Isak

Fabrizio Romano, el periodista deportivo más famoso del mundo, aseguró que el acuerdo entre Liverpool y Newcastle es un hecho.

Alexander Isak se convertirá en el fichaje más caro de la historia para los reds, una marca que solo le apunta a ganarlo todo en la presente temporada.

“¡Alexander Isak al Liverpool, here we go! Acuerdo cerrado por 130 millones de libras (150 millones de euros). Un fichaje récord para la Premier League", indicó Fabrizio en sus redes sociales.

Contexto: Golazo de tiro libre definió el Liverpool vs. Arsenal por Premier League: video es tendencia

En esa misma publicación confirmó que Isak está “de camino hoy a realizarse pruebas médicas como nuevo jugador del Liverpool tras un contrato de larga duración acordado hace meses”.

Por más que el sueco estuvo relacionado con otros clubes como Barcelona o PSG, ya tenía una decisión tomada. “Para Isak siempre fue sólo Liverpool”, sentenció Fabrizio Romano.

Día redondo para Liverpool

Con esta noticia se cierra un día redondo para el Liverpool, que esta mañana venció al Arsenal (1-0) en un duelo directo por el liderato de la Premier League.

Aunque el empate parecía lo más justo por lo visto sobre el campo de juego, Dominik Szoboszlai se inventó un golazo de media distancia para decretar la victoria a favor de los locales.

Si jugamos este partido 10 veces más de la misma manera, creo que empatamos ocho veces, lo ganamos una vez y el Arsenal lo gana una vez porque fue un partido sin incidentes, lo que a veces también es positivo porque ambos equipos estuvieron muy bien en reposo, defensa y ataque”, analizó Arne Slot.

Contexto: Vincent Kompany se pronunció por los reiterados fallos de Luis Díaz: soltó tajante mensaje

Ambos tuvieron opciones claras de marcar, pero el único gol del partido fue una obra de arte originada en los pies de Szoboszlai.

“Luego necesitas un momento mágico, el que nos dio Dominik, y que nos permitió ganar un partido que, como acabo de decir, normalmente habría terminado en empate. Pero no estoy de acuerdo contigo en lo del primer partido. Por cierto, creo que merecimos totalmente ganar el partido contra el Bournemouth”, sentenció.

Liverpool escaló a la cima de la Premier League y ahora recibirá al delantero sensación del fútbol inglés, otra inyección de talento para buscar todos los títulos que se les atraviesen en la presente campaña.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Decepción para Lionel Messi en la final de la Leagues Cup: un colombiano le arruinó la noche

2. ¿Cuáles son las urgencias de Colombia en materia de política exterior? Esto piensan los precandidatos a la Presidencia

3. Andrés Julián Rendón alerta por un posible entrampamiento judicial en la investigación que adelanta la Fiscalía en su contra

4. Video: vuelo de Avianca fue evacuado por “amenazas” de pasajero; mujer relata los “momentos de pánico” que vivió

5. Gabriel Raimondi hizo anuncio oficial sobre su futuro en América de Cali, tras nuevo papelón

LEER MENOS

Noticias relacionadas

liverpoolNewcastlePremier LeagueFichajes

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.