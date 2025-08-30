Suscribirse

Vincent Kompany se pronunció por los reiterados fallos de Luis Díaz: soltó tajante mensaje

El técnico del Bayern Múnich habló en rueda de prensa tras la victoria sobre Augsburgo y salió en defensa de su dirigido.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

30 de agosto de 2025, 11:52 p. m.
Vincent Kompany, técnico del Bayern Múnich, habló sobre Luis Díaz
Vincent Kompany, técnico del Bayern Múnich, habló sobre Luis Díaz | Foto: Captura FC Bayern // Getty Images

Luis Díaz volvió a marcar con el Bayern Múnich, pero la prensa alemana se quedó con el tanto que desperdició debajo del arco sobre el primer minuto de juego en el partido ante Augsburgo (2-3) por la fecha 3 de la Bundesliga.

Y es que Lucho venía de fallar un puñado de ocasiones a mitad de semana contra Wehen Wiesbaden en la Copa de Alemania, partido que casi se les escapa sobre los minutos finales.

Contexto: Luis Díaz falló insólito gol debajo del arco con Bayern Múnich en Bundesliga: estaba solo

Medios alemanes temen que esta se vuelva una constante en el juego del guajiro y por eso le preguntaron directamente al entrenador.

Vincent Kompany se refirió a las opciones de gol que Luis Díaz no ha convertido y recalcó el trabajo que viene haciendo para adaptarse al sistema de juego.

Kompany lo defendió

“Si observas el partido con atención, no siempre son sus compañeros quienes le preparan las ocasiones. Se esfuerza mucho para aprovecharlas porque siempre está activo“, analizó el estratega belga.

Aún con los fallos del partido pasado, Kompany lo puso en el once titular y le dio su respaldo para que se pudiera sacudir.

Contexto: No todo es alegría en el Bayern Múnich de Luis Díaz: drama se complicó y están preocupados

Lucho desperdició esa ocasión al principio del partido, pero luego tomó revancha con el segundo tanto de la noche a pase de Konrad Laimer. El guajiro llegó corriendo de izquierda a derecha y se lanzó sobre el área chica para mandarla a guardar al minuto 45+4 del primer tiempo.

“Para mí es más importante marcar un gol en el momento justo que marcar cuatro o cinco en un partido y luego estar cinco meses sin marcar. Siempre está ahí, siempre es una amenaza, y estamos contentos con su energía”, sentenció el DT.

Bayern Múnich parecía tener el partido controlado, pero en el segundo tiempo se le salió de las manos y casi se lo empatan sobre el final.

Bayern's Luis Diaz, second left, celebrates after scoring his side's second goal during the Bundesliga soccer match between FC Augsburg and FC Bayern Munich in Augsburg, Germany, Aug. 30, 2025. (AP Photo/Matthias Schrader)
Luis Díaz celebrando su gol en el partido de Augsburgo vs. Bayern Múnich | Foto: AP

Chances desperdiciadas

Aunque defendió a Luis Díaz, el técnico del Bayern admitió que vienen fallando muchas ocasiones y es un factor a corregir para lo que resta de temporada.

"Hoy volvimos a fallar muchas ocasiones. La primera parte fue buena, la segunda no tanto. No todo es perfecto ahora mismo, pero hay que poner las cosas en contexto: tuvimos una preparación muy corta, unas vacaciones cortas. Jugamos 7 partidos (incluyendo la pretemporada) y ganamos los 7, incluyendo 3 fuera de casa. Sé que no todo es perfecto, pero tampoco todo es malo“, afirmó Kompany.

Lo bueno es que todavía queda tiempo de sobra para hacer trabajo específico y afinar detalles de cara al debut en la primera fase de la Champions League.

“Estuvimos bien con el balón, no encajamos muchas ocasiones, pero tenemos que mantener la calma en ciertas situaciones y tomar el impulso del rival. De nuevo, hay que poner las cosas en contexto; creo que creamos 9 grandes ocasiones hoy. Sabemos qué tenemos que mejorar”, completó.

Luis Díaz ahora alista maletas para el viaje a Barranquilla a jugar las eliminatorias con la Selección Colombia. Bayern Múnich volverá a la acción el 13 de septiembre enfrentando a Hamburgo, como local, en el Estadio Allianz Arena.

