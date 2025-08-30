Vincent Kompany se pronunció por los reiterados fallos de Luis Díaz: soltó tajante mensaje

Luis Díaz volvió a marcar con el Bayern Múnich, pero la prensa alemana se quedó con el tanto que desperdició debajo del arco sobre el primer minuto de juego en el partido ante Augsburgo (2-3) por la fecha 3 de la Bundesliga.

Y es que Lucho venía de fallar un puñado de ocasiones a mitad de semana contra Wehen Wiesbaden en la Copa de Alemania, partido que casi se les escapa sobre los minutos finales.

Medios alemanes temen que esta se vuelva una constante en el juego del guajiro y por eso le preguntaron directamente al entrenador.

Vincent Kompany se refirió a las opciones de gol que Luis Díaz no ha convertido y recalcó el trabajo que viene haciendo para adaptarse al sistema de juego.

¡NO SE PUEDE CREER LO QUE SE PERDIÓ LUCHO DÍAZ EN LA PRIMERA ACCIÓN DEL PARTIDO ENTRE BAYERN MUNICH Y AUGSBURGO!



📺 Mirá la #Bundesliga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/VlF5kOI9Pn — SportsCenter (@SC_ESPN) August 30, 2025

Kompany lo defendió

“Si observas el partido con atención, no siempre son sus compañeros quienes le preparan las ocasiones. Se esfuerza mucho para aprovecharlas porque siempre está activo“, analizó el estratega belga.

Aún con los fallos del partido pasado, Kompany lo puso en el once titular y le dio su respaldo para que se pudiera sacudir.

Lucho desperdició esa ocasión al principio del partido, pero luego tomó revancha con el segundo tanto de la noche a pase de Konrad Laimer. El guajiro llegó corriendo de izquierda a derecha y se lanzó sobre el área chica para mandarla a guardar al minuto 45+4 del primer tiempo.

“Para mí es más importante marcar un gol en el momento justo que marcar cuatro o cinco en un partido y luego estar cinco meses sin marcar. Siempre está ahí, siempre es una amenaza, y estamos contentos con su energía”, sentenció el DT.

Bayern Múnich parecía tener el partido controlado, pero en el segundo tiempo se le salió de las manos y casi se lo empatan sobre el final.

Luis Díaz celebrando su gol en el partido de Augsburgo vs. Bayern Múnich | Foto: AP

Chances desperdiciadas

Aunque defendió a Luis Díaz, el técnico del Bayern admitió que vienen fallando muchas ocasiones y es un factor a corregir para lo que resta de temporada.

"Hoy volvimos a fallar muchas ocasiones. La primera parte fue buena, la segunda no tanto. No todo es perfecto ahora mismo, pero hay que poner las cosas en contexto: tuvimos una preparación muy corta, unas vacaciones cortas. Jugamos 7 partidos (incluyendo la pretemporada) y ganamos los 7, incluyendo 3 fuera de casa. Sé que no todo es perfecto, pero tampoco todo es malo“, afirmó Kompany.

Lo bueno es que todavía queda tiempo de sobra para hacer trabajo específico y afinar detalles de cara al debut en la primera fase de la Champions League.

“Estuvimos bien con el balón, no encajamos muchas ocasiones, pero tenemos que mantener la calma en ciertas situaciones y tomar el impulso del rival. De nuevo, hay que poner las cosas en contexto; creo que creamos 9 grandes ocasiones hoy. Sabemos qué tenemos que mejorar”, completó.