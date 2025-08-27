Fallos de Luis Díaz complicaron al Bayern Múnich en Copa de Alemania: esto pasó

La previa del partido entre Wehen Wiesbaden y Bayern Múnich por la primera ronda de la Copa de Alemania daba como único favorito al Bayern. No obstante, terminó complicándosele este miércoles, 27 de agosto, en el estadio Brita-Arena.

El cuadro de Múnich ganaba 2-0 y pintaba para ampliar el marcador. Sin embargo, le empataron 2-2 a los 70′ y empezó a verse un verdadero partidazo de ida y vuelta.

Luis Díaz fue titular y jugó los 90′ con Bayern Múnich. Sin embargo, es tema de conversación entre la prensa y los aficionados de Alemania, pues tuvo notorios fallos que impidieron que su equipo ampliara el marcador.

Chance perdida por Luis Díaz com 10 segundo de jogo. pic.twitter.com/KlL4g6C6Hg — FC Bayern Brasileiro (@FCBayernXtra) August 27, 2025

¡NO LUCHO! Luis Díaz estuvo muy cerca de convertir el 3-0 de Bayern Munich ante Wehen.



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Ja2zmuAUg0 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 27, 2025

Fueron entre tres y cuatro chances claros en los que Díaz no liquidó lo que hubiese sido una amplia victoria del Bayern Múnich, que sufrió durante el cierre tratando de buscar el 3-2 final.

Parecía que la suerte no le sonreía a Vincent Kompany y sus dirigidos, pues sobre los 75′ le llegó a Harry Kane el turno de fallar. El inglés tuvo en sus pies la victoria desde el punto penal, pero el guardameta rival, Florian Stritzel, le atajó el tiro.

Parecía que todo estaba dado para que se fueran a tiempos extra y, por qué no, a penales. Pero llegó la salvación para el Bayern, y Harry Kane pasó de la amargura a la celebración.

Fue a los 90+4′ que envió el balón al fondo de la portería y decretó el 3-2 final.

Se trató del tercer partido de Luis Díaz en competencias oficiales. El colombiano no tuvo su mejor tarde, pero Kompany lo sigue poniendo como titular.

En sus dos anteriores apariciones, válidas por Supercopa de Alemania y Bundesliga, Lucho se había reportado con goles y asistencias. La tarde de este martes, 27 de agosto, le queda para analizar y mejorar.

El próximo partido del Bayern Múnich será este sábado, 30 de agosto, cuando visite al Augsburgo por la segunda fecha de la Bundesliga 2025-2026. La pelota rodará a partir de las 11:30 a. m. de Colombia.

Datos generales del Wehen Wiesbaden vs. Bayern Múnich

Marcador final: Wehen Wiesbaden 2-3 Bayern Múnich

Estadio: Brita-Arena

Fecha: 27 de agosto de 2025 (primera ronda de la Copa de Alemania)

Alineaciones:

Wehen Wiesbaden: Florian Stritzel; Sascha Mockenhaupt, Jordy Gillekens, Justin Janitzek, Niklas May; Lukas Schleimer, Donny Bogićević, Tarik Gözüsirin, Ryan Johansson; Fatih Kaya, Nikolas Agrafiotis. DT: Nils Döring.