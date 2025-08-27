Bayern Múnich hizo oficial inesperada decisión con Luis Díaz: el anuncio no tiene reversa

Este miércoles 27 de agosto, por la primera ronda de la DFB Pokal, el Bayern Múnich visita al SV Wehen Wiesbaden. En el papel, el favorito para llevarse el triunfo es el dirigido por Vincent Jean Mpoy Kompany.

“El equipo más laureado de la Copa visita al equipo de tercera división: sobre el papel, la situación inicial antes del inicio del FC Bayern en la nueva edición del torneo copero es clara. Por lo tanto, el equipo de Vincent Kompany no quiere dar lugar a las sorpresas propias de la competición y quiere estar a la altura de su papel de favorito”, reseñó el club, en su sitio web.

De cara a este compromiso, Bayern hizo oficial una inesperada decisión que Kompany tomó con el extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda.

Al ser un partido de copa contra un equipo de tercera división, se llegó a pensar que el guajiro sería suplente para que otros jugadores, con menos minutos, vean acción.

🔥 𝑈𝑛𝑠𝑒𝑟 𝑇𝑒𝑎𝑚 𝑓𝑢̈𝑟 𝑑𝑖𝑒 𝑒𝑟𝑠𝑡𝑒 𝑃𝑜𝑘𝑎𝑙𝑟𝑢𝑛𝑑𝑒 🏆💪#WIEFCB pic.twitter.com/qSnBCyVt9f — FC Bayern München (@FCBayern) August 27, 2025

Sin embargo, de los habituales titulares, Kompany alineó a Lucho Díaz, Jonathan Tah, Joshua Walter Kimmich, Harry Kane y Olise. Sin lugar a dudas, el estratega no quiere ceder terreno en ese choque.

“La motivación debe estar siempre presente, no solo en los partidos importantes, sino también contra equipos de divisiones inferiores. Solo así se pueden evitar los errores”, dijo Kompany en la previa del partido.

In the building 🤜🤛 pic.twitter.com/eZyX3MrQh7 — FC Bayern München (@FCBayern) August 27, 2025

Siguiendo con temas de Luis Díaz y el Bayern Múnich, en una entrevista publicada por la FCF Media este miércoles 27 de agosto, el colombiano hizo referencia a sus impresiones en suelo alemán.

“Alemania, en general, es espectacular. Múnich es una ciudad increíble, tiene muy bonitas cosas, se come muy bien, la gente es amorosa y respetable. Muy feliz por estar acá, acomodándome todavía. Me siento muy cómodo en el grupo, en el club, en la ciudad, a la familia también le encanta”, expresó.

Luis Díaz celebrando su primer gol en la Bundesliga contra Leipzig. | Foto: Getty Images

Asimismo, el exfutbolista del Porto de Portugal dio su opinión sobre el apoyo que ha recibido de los hinchas colombianos en suelo europeo.

“Donde voy, hay una bandera colombiana. Estaba en Liverpool y era lo mismo, ahora estoy aquí y también lo manifiestan de muy buena manera. Siempre están apoyando, ver una bandera me llena de mucha felicidad”, afirmó.